¿Os apetece leer unas cuantas citas graciosas? Seguidamente, una relación de frases

graciosas cortas, con las que será posible arrancar como mínimo una sonrisa a quienes

se las hagamos oír.

Citas graciosas

– La amistad es como mearse encima: todo el mundo puede verla, pero solo tú sientes

el calor que trae consigo.

– Cuando muera, quiero irme en paz como hizo mi abuelo, durante la siesta – y no

gritando como el resto de los pasajeros que iban en su coche.

– “Hijo, si de verdad quieres algo en esta vida, vas a tener que trabajar por ello. Ahora

cállate, van a dar los números de la lotería”. Homer Simpson.

– “Si no fuera por la electricidad estaríamos todos viendo la tele a la luz de las velas”.

George Gobol (humorista).

– “Cuando muera voy a donarle mi cuerpo a la ciencia ficción”. Steven Wright.

– “USA Today ha realizado una nueva encuesta: aparentemente tres de cada cuatro

personas suponen un 75 por ciento de la población”. David Letterman.

– “El Ketchup que se deja secar sobre los platos de la cena a lo largo de una noche,

tiene una vida media mayor que la de los residuos radioactivos”. Wes Smith.

– “Tengo mis propias opiniones – firmes opiniones – pero no siempre estoy de acuerdo

con ellas”. George Bush.

– Tras doce años de terapia mi siquiatra dijo algo que hizo brotar las lágrimas en mis

ojos. Dijo: “I don’t speak Spanish”.

– “El hombre inventó el lenguaje para satisfacer su profunda necesidad de quejarse”.

Lily Tomlin.

– ¡Podría tomarme una sopa de letras y cagar un ensayo mejor que este!

– Recuerda siempre que eres único, igual que todos los demás.

– Le dije a mi doctor que me había roto la pierna en dos sitios y me dijo que me alejara

de esos lugares. Henny Youngman.

– Nunca acudas a un doctor cuyas plantas de interior estén muertas.

– El oxígeno y el potasio tuvieron una cita. Les fue OK.

Algún chiste, también va bien:

Un neutrón va a un restaurante y al terminar de comer le pregunta al

camarero:

– ¿Cuánto es?

– Para usted nada, sin carga.

——————————————————————————————

Jesús a sus discípulos:

– En verdad os digo: ¡y= x²+3x+4!.

Los discípulos empiezan a hablar entre ellos hasta que Pedro se dirige a Jesús y

muy apesadumbrado le dice:

– Maestro, no entendemos…

– Tranquilos, ¡es una parábola!.

——————————————————————————————-

La mujer le dice a su marido programador:

– Ve al supermercado y compra cinco manzanas. Si tienen huevos, compra

10.

El marido va al supermercado y pregunta al dependiente si tienen huevos.

– Sí, por supuesto.

– Vale, deme entonces diez manzanas, por favor.

——————————————————————————————-

Más frases ingeniosas:

– “No tomes la vida demasiado en serio; nunca lograrás salir vivo de ella”. Elbert

Hubbard.

– “Me niego a unirme a cualquier club que me aceptaría como miembro”. Groucho

Marx.

– “No le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda”. Woody

Allen.

– “Suelo cocinar con vino, a veces incluso se lo agrego a la comida”. W. C. Fields.