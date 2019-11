La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento (William Arthur Ward).

Compartir lo que tanto bien me hace a mí con otras personas me produce mucha alegría. Y es que todo lo que he aprendido comenzó con una búsqueda personal, la búsqueda de mi propio bienestar emocional, de mi felicidad. Buscando, buscando encontré técnicas de desarrollo personal como coaching, mindfulness o programación neurolingüística que estudié a conciencia y aprendí para mí misma y para acompañar a otras personas en su propio crecimiento personal, a sentirse mejor y a conseguir objetivos.

El Teatro Zorrilla estaba el 5 de noviembre de 2019 lleno de personas que acudieron buscando algo interesante para sus vidas. Confío plenamente en que se llevaran una pista, un primer paso para vivir con paz de espíritu y alegría de corazón. Ese es mi propósito con mi libro “Quiero paz”, que todas las personas que lo lean encuentren en él sencillas técnicas para vivir a gusto con sus vidas.



“Quiero paz” es un libro solidario, todos los beneficios de derechos de autor los dono a la Fundación El sueño de Vicky que recauda fondos para la investigación del cancer infantil.

Puedes colaborar con la fundación comprando el libro AQUÍ

Y ahora también puedes adquirir el audiolibro AQUÍ

Gracias a todas las personas que asistieron, fue un encuentro mágico donde todos practicamos mindfulness al mismo tiempo y una energía de amor y abundancia llenó la sala.

Gracias a Carlos Aganzo y a Fernando Conde del Aula de Cultura por contar conmigo en esta ocasión tan bonita.

Gracias a Mamen Diaz por su excelente e impecable trabajo que fue todo un éxito de organización y asistencia. Teatro lleno. Gracias por hacerlo con tanta dedicación y cariño, como siempre.

Gracias a Enrique Cornejo por su generosidad infinita y su ilusión por lo que hacemos.

Gracias Laura García Marcos de El sueño de Vicky por su ejemplo y generosidad.

Gracias Alicia Campos de Casmara por su acompañamiento y alegría.

Gracias Mónica Soria por contagiar tu disfrute en cada momento, así da gusto.

Me siento muy agradecida.