¿Cuántas veces hemos oído hablar del sexto sentido, y más concretamente del sexto

sentido femenino?

Pero, ¿qué hay de cierto en ello? ¿Es real que las mujeres poseen ese especial “don”,

del que la mayoría de los hombres al parecer carecen?

Quizá deberíamos analizar qué significa exactamente el llamado “sexto sentido

femenino”

¿Cuál es el verdadero sexto sentido femenino?

No solamente la evolución biológica ha ido diferenciando a hombres y mujeres, sino

también la evolución social y cultural.

Las percepciones sensoriales de hombres y mujeres difieren realmente, y si se

conocieran estos datos, se muchos malentendidos ya no se producirían.

A lo largo de los siglos, se han atribuido peculiaridades sensoriales a las mujeres;

característica que, sin embargo, se consideraba a la mayoría de los hombres, carentes

de ellas.

Las mujeres perciben estímulos diferentes de los hombres debido a una preparación

natural.

Las peculiaridades de los cinco sentidos femeninos

Cada sentido femenino de una mujer, es particularmente especial, y podríamos decir

que el llamado “sexto sentido femenino” se encuentra repartido un poquito entre los

cinco restantes:

El tacto

La fina piel de las mujeres se caracteriza por una mayor sensibilidad al tacto y al peso

debido a que posee sensores unas diez veces más sensibles que los de los hombres.

Las mujeres suelen tocar más, sintiendo con mayor intensidad el contacto de los

demás, y percibiendo así mejor las emociones de los otros a los que se toca.

La sensibilidad táctil de las mujeres es superior a la de los hombres, de ahí su

extraordinario erotismo cutáneo.

El gusto y el olfato

Estos también son superiores en la mujer. El olfato puede agudizarse en algunos días

del ciclo menstrual como, por ejemplo, en la ovulación.

El universo olfativo femenino es más siempre más rico. Las mujeres, por lo general, son

capaces de reconocer una mayor gama de diversos olores.

De la misma manera, los olores les afectan más, tanto positiva como negativamente,

hasta el punto de que, a veces, un olor desagradable provoque su alejamiento, e

incluso, la inhibición del deseo.

El oído

Las mujeres diferencian múltiples sonidos y los clasifican en categorías sin apenas

darse cuenta.

De esta manera, pueden escuchar a varias personas a la vez, mantener una

conversación y enterarse de lo que dicen los que están charlando al lado.

Además, son más sensibles a las distintas tonalidades de voz y también al volumen,

percibiendo mejor los cambios emocionales en aquellos con los que mantienen una

conversación.

Capaces de distinguir sonidos más agudos como el llanto de un bebé, los ruidos fuertes

también les afectan más que a los hombres.

La vista

Las mujeres tienen mejor visión nocturna que los hombres y, en general, distinguen

mejor los colores y sus múltiples matices.

Al mismo tiempo, su visión periférica es más amplia, pudiendo abarcar casi 180 grados,

y por ello, su campo de visión es mayor.

Perciben, un gesto de otro al que ni siquiera están mirando directamente, y son

capaces de interpretarlo en un contexto de emociones, ya sean de desagrado, de

nerviosismo, de afecto o de interés.

Aceptar y conocer las diferencias, mucho mejor para todos

A veces, la mujer no entiende cómo el hombre no ha percibido algo que para ella ha

resultado muy evidente, y lo atribuye a falta de interés por parte del hombre.

Lo cierto, en la mayoría de los casos, es que el hombre realmente no lo ha percibido.

Simplemente, su naturaleza es diferente y no ha captado lo que la mujer ha podido

percibir prácticamente sin esfuerzo alguno.

La divergencia perceptiva, que podríamos denominar como el “sexto sentido

femenino” no debe ignorarse ni por parte de las mujeres ni de los hombres, ya que son

causa de confusiones, discusiones, suspicacias, desencuentros y problemas

relacionales entre los dos sexos.

Conviene tener esto en cuenta, ya que nos ayudará a ahorrarnos muchos disgustos y

malentendidos.