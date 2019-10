¿El método científico es un AXIOMA?

En otras palabras, que para que algo pueda definirse como “conocimiento científico”, debe demostrarse que es cierto o, al menos, que es más probable que otras opciones, y esa demostración ha de ser empírica. Por ejemplo, no sería posible decir “el agua es transparente” si no hubiésemos demostrado empíricamente que se puede ver a través de ella. Ahora bien, ¿es el método científico un axioma?

¿QUÉ ES UN AXIOMA?

Para saber si el método científico es o no un axioma hay que empezar por la definición de axioma, que es la siguiente: “un axioma es una proposición tan evidente que no hace falta demostrarla”. Por ejemplo “yo estoy vivo” sería un axioma, ya que es evidente que si puedo hablar estoy vivo, y a nadie se le ocurriría proponer pruebas que lo corroborasen.

ENTONCES, ¿POR QUÉ NO ES UN AXIOMA EL MÉTODO CIENTÍFICO?

No obstante, ¿es igual de evidente e innecesario de demostrar el método científico, ya sea en sí mismo o como sistema de acuñación de teorías científicas? Es obvio que no, por distintas razones:

• Cada disciplina tiene su propio método, englobable dentro de la definición de método científico, y cada uno de esos métodos ha de ser demostrado como viable para ser considerado como tal.

• Aunque el método científico es, por norma, el más usado para llegar a la “verdad” científica, no es excluyente. Pueden usarse métodos distintos si se desea, y nada indica que los resultados de estos no vayan a ser ciencia.

• La simple idea de que la ciencia se deba al uso del método científico ya es algo que se ha de demostrar, ya que, cómo indicábamos anteriormente, la ciencia puede hacerse de varias maneras.

• Porque cualquier método que se use para la ciencia es exclusivo de ella y, por tanto, no puede definirse como EL método para hacer ciencia. Por ejemplo, si compramos un juguete que debe montarse, pero viene sin instrucciones, deberemos aplicar un método deductivo que probablemente sea definible como “método científico” pero que nadie va a considerar científico porque no se aplica a la ciencia.

• Finalmente, la propia naturaleza del método científico es experimental y requiere no sólo la verificación de las hipótesis presentadas durante el proceso, sino a menudo de la verificación del propio método, como cuando se realizan varias veces los mismos análisis, no sólo para establecer la veracidad de los resultados sino también la fiabilidad de los análisis en sí mismos.

Por tanto, el método científico no puede considerarse un axioma porque su propia naturaleza en experimental no es un método único sino más bien un procedimiento que en sí mismo puede ser aplicado a distintos métodos, y no sólo no es exclusivo de la ciencia, sino que además tampoco es central en la propia ciencia. Al contrario, de hecho, el método científico es el método que permite a la ciencia eludir los axiomas y centrarse no en lo que no requiere demostración, sino en lo demostrable.