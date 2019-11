¿Alguna vez te has preguntado cuál es el avión más grande del mundo? No, no es el Airbus

A-380 como muchos podían imaginar. El honor se lo lleva en estos momentos el Stratolaunch, un avión que mide 72 metros desde la punta a la cola y que tiene una altura

máxima de 15 metros. Sus características y peculiaridades lo hacen sencillamente un avión

impresionante.

El Stratolaunch está considerado en la actualidad como el avión más grande del mundo.

Sus números impresionan, ya que tiene una envergadura en sus alas de 120 metros, por lo

que supera en más de 30 metros a su antecesor, el Antonov 225, hasta la fecha el avión

más grande del mundo.

El Stratolaunch es un avión que va apoyado sobre 28 ruedas y necesita de una pista de

hasta 3,5 kilómetros para poder volar a través de sus seis motores a reacción. ¿Su precio

actual? La friolera de 355 millones de euros. Una cifra que hasta el momento nadie ha

querido o no ha podido pagar para hacerse en propiedad con este avión.

Cuenta además con una capacidad de carga útil de 226 toneladas, pesa más del doble de

esta cantidad y posee un alcance operativo de 2.300 millas (3.700 kilómetros). Fabricada en Estados Unidos por la empresa de ingeniería Scaled Composites, la aeronave fue

impulsada por Paul Allen, cofundador de Microsoft, quien falleció en octubre del 2018.

El primer y único vuelo del Stratolaunch

El pasado mes de abril, el Stratolaunch realizó su primer y único vuelo hasta la fecha. Un

viaje inaugural que le llevó a sobrevolar el desierto de Mojave en California durante unas

dos horas y media aproximadamente. La velocidad máxima de este vuelo apenas fue de

304 kilómetros por hora y alcanzó una altitud de 17.000 pies (5.182 metros).

El objetivo de este vuelo era probar la fiabilidad del aparato a tenor de su espectacular

envergadura. Uno de los objetivos del avión más grande del mundo es transportar al

espacio y soltar un cohete, que a su vez se encenderá para desplegar satélites. Una forma,

por tanto, de ingresar al mercado aeroespacial para lanzar satélites pequeños.

Sin embargo, tras la muerte de Paul Allen hace poco más de un año el futuro de la

compañía se ha vuelto incierto. La primera idea consistía en lanzar un cohete Northrop en

2020, pero al propio fallecimiento de Allen le han seguido unos meses un tanto duros en lo

económico. La empresa ha reducido su tamaño y ha tenido que enjugar su deuda mediante

el despido de una buena parte de sus trabajadores.

Lo que parece claro es que, hasta el momento, el avión más grande del mundo solo queda

como una mera anécdota. Su precio resulta ahora mismo realmente prohibitivo, ya que los

grandes empresarios mundiales no ven que resulte una inversión rentable. En todo caso,

solo sería para vanagloriarse de alguna manera de tener en propiedad la aeronave más

grande del planeta.