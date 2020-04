Se cree que en la actualidad existen en todo el mundo, a excepción de la Antártida, cerca

de 20.000 especies de abejas identificadas. Una de las especies de las que se pueden

contar un mayor número de curiosidades.

La vida de las abejas en la colmena

Los paneles de las colmenas en las que viven las abejas tienen siempre forma de

hexágono. Esto es así para poder aprovechar mejor todo el espacio útil, ya que la forma del

hexágono es la que mejor se adapta a la anatomía de la abeja. Por cierto, estas celdas

hexagonales se construyen con la cera que segregan las glándulas cereras de las abejas

obreras.

La vida dentro de la colmena es cuanto menos curiosa también. Los progenitores macho

mueren al fecundar a la abeja reina. Esta última, para satisfacer sus necesidades, requiere

de 8 a 12 zánganos. No obstante, los zánganos son eliminados o expulsados por las

abejas obreras cuando ya no los necesita la abeja reina.

Si la abeja reina muere por enfermedad o por el ataque de algún depredador, son las

hembras obreras las que eligen a una nueva reina. También pueden sustituir a la reina

cuando esta ya no sea productiva. Y lo hacen las abejas obreras eligiendo dentro de la

colmena larvas de menos de tres días de vida, a las que alimentarán con jalea real.

La abeja reina puede vivir hasta cinco años, mientras que la abeja obrera solo tiene un

promedio de vida de entre 5 y 6 semanas.

El aguijón y el baile de las abejas

Las abejas reinas no pican porque tienen el aguijón atrofiado. Las únicas que lo hacen son

las abejas obreras, ya que los zánganos no tienen aguijón. Al tener forma de sierra, las

abejas no consiguen recuperarlo cuando pican a alguien. De esta forma, pierden también

parte de sus órganos vitales muriendo a los pocos minutos.

Las abejas utilizan todos los sentidos para comunicarse, sobre todo el olfato dentro de la

colmena. Pero también pueden hacerlo mediante el popular baile de las abejas. En él

participa una abeja obrera adulta que indica al resto la dirección en la que volar, la distancia a recorrer y el tipo de alimento que se van a encontrar al llegar a la flor.