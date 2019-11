Esta pregunta es complicada si tenemos en cuenta que hay muchos animales peligrosos alrededor del mundo, pero ¿cuál es el más peligroso de todos? Si te encuentras con un tigre, elefante, lobo, león, hipopótamo, oso pardo, cocodrilo, rinoceronte o tiburón, entre otros, de frente y decide atacarte, tus posibilidades de salir con vida son prácticamente nulas.

Sin embargo, otros animales con unas fauces más pequeñas también son letales debido a su cantidad de veneno, como arañas, escorpiones o serpientes. O simplemente transmiten enfermedades letales para el hombre, como el chinche, la mosca tsé tsé o el mosquito. A continuación te mostramos los animales más peligrosos del mundo para que tengas cuidado sobre todo a la hora de viajar a ciertos lugares. ¡Cuidado con estos seres dañinos!

Los animales más peligrosos del mundo

1. El mosquito. No tiene grandes fauces, pero sí cuenta con numerosos parásitos y virus letales que pueden provocar la muerte de las personas. Entre otras enfermedades, son portadores de la malaria, la fiebre amarilla y el dengue, capaces de matar a miles de personas. Y lo peor es que son tan pequeños que no los ves venir, no en todos los lugares son tan letales, sobre todo en África, y alguna zonas de América y Asia. Cuidado con estos insectos, pues matan alrededor de dos millones de personas al año.

2. El chinche. Estos insectos transmiten una enfermedad llamada chagas, pero no es

transmitida por una picadura, sino por la presencia de parásitos en sus heces que entran en contacto con el ser humano por medio de las mucosas o heridas. Esto puede provocar

insuficiencias cardíacas, complicaciones intestinales o paro cardíaco.

3. La mosca tsé tsé. Son transmisores de la enfermedad del sueño provocada por una picadura. Los síntomas de esta enfermedad son: anemia, pérdida de peso, taquicardia y dolores musculares. Según avanza la enfermedad, experimentamos cambios de humor y largos períodos de sueño hasta que la persona entra en coma y, finalmente, muere.

4. El caracol. A pesar de parecer completamente inofensivo, es más peligroso de lo que habías imaginado. Esto es debido a que infecta el agua con cierta enfermedad parasitaria llamada esquistosomiasis. Cuando este parásito entra en contacto con el ser humano, pone huevos en su interior y dan lugar a una enfermedad grave.

5. La serpiente. Su saliva posee una composición química muy tóxica utilizada para

inmovilizar a sus víctimas y matarlas. No todas son venenosas, pero las que sí lo son como

la serpiente taipán o la bamba negra, registran alrededor de 94.000 muertes al año.

6. El perro. El mejor amigo del hombre puede ser en ocasiones su mayor enemigo, causante de 61.000 muertes aproximadamente cada año. La razón es que el perro puede contagiarse de rabia a través de carne contaminada o contacto con otros animales infectados y traspasarnos esta enfermedad a través de la saliva.

El ser humano ha sido considerado irónicamente por muchos como el animal más letal de la Tierra por su cantidad de ecosistemas arrasados y los animales a los que ha llevado a la extinción. Y para ti, ¿cuál es el animal más peligroso del mundo?