Los gobiernos de las principales ciudades del estado están contratando rebaños de cabras

para acabar con la vegetación que causa la expansión de los incendios. Los pastores

de estos rebaños juegan, por tanto, un papel fundamental a la hora de guiar a los animales

a reducir los riesgos de incendios.

No todo es tan sencillo como parece

Sin embargo, las interacciones entre los hervíboros, la vegetación y los incendios forestales

resultan ser más complejas de lo que parece. No en vano, algunas de estas acciones de los

animales, si no se llevan a cabo de la mejor manera, pueden incluso aumentar el riesgo de

incendios forestales.

Pocos ecosistemas en el mundo se hallan en completo equilibrio. Muchos paisajes albergan

especies recién llegadas que quieren hacer de este espacio su hábitat natural. Estos

nuevos pobladores prefieren alimentarse de las plantas más verdes, ya que son más

nutritivas. Así las plantas más marrones se acumulan y se convierten en un peligroso

combustible que propaga los terribles incendios.

Las vacas, por ejemplo, están alterando los riesgos de incendios en las zonas boscosas. En

Estados Unidos, hay bosques mixtos caducifolios con coníferas. Estas últimas son un

enorme combustible para los grandes incendios. En un bosque con coníferas, las llamas

ascienden rápidamente hasta llegar a las copas de los árboles.

El problema de los insectos y el fuego

Los insectos también pueden aumentar el riesgo de incendios debido a sus hábitos

alimenticios. Cuando las especies invasoras atacan la vegetación, las plantas producen

compuestos defensivos para hacerse menos sabrosas. Sin embargo, este efecto provoca

que se vuelvan más inflamables.

No obstante, los insectos también juegan un papel muy importante en la descomposición

de la hojarasca para hacer que los bosques sean menos inflamables. Cuantos menos

insectos haya, más se acumulará la hojarasca.

Pero a la hora de hablar de incendios forestales, el protagonista más problemático es el

hombre. El cambio climático es un factor también muy importante. Un mundo más cálido y

seco es más propenso a sufrir incendios.

Saber equilibrar el trabajo del hombre y de las especies que viven en las zonas boscosas es

el secreto para tratar de evitar que se incrementen los riesgos de incendios.