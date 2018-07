Rosario Mohedano, ¿a Eurovisión? Ella dice que sí

Rosario Mohedano está de enhorabuena. La hija de Rosa Benito acaba de publicar un nuevo trabajo, ‘Me voy acercando a ti’, y no puede estar más feliz. Está viviendo una etapa estupenda profesionalmente, ya que no puede estar más orgullosa del trabajo y del resultado.

Durante una de sus últimas entrevistas -que ha tenido lugar durante la promoción de su último trabajo discográfico-, Rosario Mohedano ha desvelado algo que nos ha dejado a todos muy sorprendidos. Y es que le ofrecieron ir al certamen de Eurovisión un año: “Me lo ofrecieron en su día, en el 99, hace muchos años. Allí sí hubiese ido, porque no era conocida y era una buena plataforma para darme a conocer, pero no salió. No pudo ser. Yo seguí trabajando y nunca más se me ha pasado por la cabeza”, desvela a Formula TV.

[Rosario Mohedano le manda un mensaje a su prima Rocío Carrasco]

La hija de Rosa Benito tiene experiencia en diferentes programas de televisión, por lo que no descartamos verla. A pesar de eso, siempre ha tenido que declinar la invitación por temas de agenda. Aún así, ha estado en ‘Mira quién baila’, pasó como invitada por ‘Tu cara me suena’ y ha probado como miembro del jurado de ‘Se llama copla’.