Luna llena 4 de junio en el signo de Sagitario

Una Luna Llena siempre implica cierta intensidad en cuanto a los acontecimientos. El señor de la hora en esta carta es Marte y Saturno es el señor del día. Júpiter también es un planeta importante en esta lunación ya que es el planeta que gobierna sobre la Luna. La Luna representa las costumbres del colectivo y se encuentra en la casa VIII. Los asuntos del colectivo y las costumbres están en relación con el dinero que se pierde y Saturno en la casa XI nos indica que puede haber restricciones en cuanto a la autoridad y los que legislan.

En el ámbito de las costumbres habrá que hacer sacrificios por lo tanto para que pueda generarse cierto rendimiento. Puede haber problemas con personas extranjeras o colectivos foráneos o con la implementación de leyes relacionadas con extranjeros o personas que vienen de fuera o pertenecen a algún colectivo vulnerable. Lo que hay que enfrentar detrae recursos del colectivo y esto genera cambios en las costumbres del colectivo, sobre todo en temas relacionados con personas que pertenecen a otras culturas.

Puede ser un momento de alta conflictividad social o de ciertos ajustes que generen una fuerte disociación a nivel colectivo. El rendimiento actúa como un benefactor en el ascendente. Los problemas podrán resolverse porque los ministros o la autoridad pondrá la sensibilidad necesaria para que la situación pueda resolverse. En todo caso, el regente de la casa X y de la casa IX en la casa XI, no es halagüeño o favorable en cuanto a las expectativas de las nuevas legislaciones o de los nuevos gobernantes. La opción que la carta de la Luna Llena expresa como resultado para las elecciones parece favorable a ciertos intereses generales y a las expectativas de rendimiento y sí genera un cambio importante que modifica las expectativas, por la recepción que existe entre Venus y Júpiter. Es un momento de nuevas costumbres sociales y nuevas políticas.

CONSEJO PARA CADA ASCENDENTE

ARIES:

Este plenilunio puede generar una crisis existencial en tu vida o en tus valores. Puedes estar viviendo un momento de cierta tensión con algunas personas de tu entorno cercano y esto puede estar afectando a tu cuerpo físico e incluso puede estar modificando tus valores. El Sol pone en crisis cuestiones para ti relativas a tu entorno cercano o a tus vecinos o costumbres. No te dejes aquejar por las situaciones que puedan ahora sacarte de tus casillas. Puedes estar planeando un viaje también y la salud será excelente o te sentirás plena pues Marte, regente de tu signo solar si eres Aries o de tu ascendente hará que te sientas plena y llena de felicidad y salud, aprovéchalo.

TAURO:

Esta Luna Llena activa los asuntos monetarios para ti, las cuestiones relativas a las deudas en relación a los compromisos establecidos o bien a los créditos. Marte se encuentra en tu casa IV, esto puede ocasionar que existan algunas diferencias en tu ámbito hogareño y que tengas que organizarte muy bien para que las nuevas situaciones en tu vida exijan la organización de recursos que necesitas para sentirte segura o tener cierta independencia o libertad de expansión. Aprovecha la entrada de Júpiter en tu signo para ver estos nuevos horizontes y esta Luna Llena para organizarte en cuanto a tus recursos.

GÉMINIS:

Los asuntos relativos a las relaciones serán el foco central de estas próximas semanas para ti. Es momento de equilibrar tus relaciones personales o de pareja. Puede ser importante el modo en que te relaciones con tus amistades y también con tu entorno cercano o bien con tu entorno de trabajo.

CÁNCER:

Estas semanas serán provechosas en cuanto a asuntos económicos para ti, pero has de tener en cuenta que a largo plazo en cuanto a tus expectativas has de proyectar esfuerzos y sacrificios que pueden estar relacionados con algún contrato o bien con algún sacrificio personal para alcanzar tus metas, sueños o expectativas. Esta área de tu vida exige un equilibrio ahora mismo, podrías tener alguna crisis personal en el área laboral o en temas relativos a tus rutinas.

LEO:

Este plenilunio activa una crisis en cuestiones relativas a tus amistades o grupos de amistades y también en cuanto a tus relaciones y placeres. Es un momento oportuno para equilibrar las necesidades que puedas tener en cuanto a tus inversiones y también en cuanto a tus relaciones amorosas o de placer y también en cuanto a tus expectativas y amistades. Se acerca un periodo activo, pero también beneficioso con la entrada de Venus, el benéfico menor en tu ascendente.

VIRGO:

La Luna llena activa tu área familiar y doméstica, así como los asuntos relativos a tu status quo y tu profesión. Será importante poner orden o cierto equilibrio en estas áreas de tu vida ahora, pues tendrás la necesidad de encontrar seguridad y comodidad sobre todo en tu vida hogareña o en tus relaciones familiares. Aquellos decisiones o tratos que surjan ahora, contratos o bien decisiones que te puedan llevar a tener una mayor estabilidad o bien un mayor compromiso con tu pareja o bien con algún socio, serán sumamente beneficiosas.

LIBRA:

Este plenilunio activa tu casa III y también tu casa IX, lo que hace que sean relevantes para ti en estos días todos aquellos asuntos relacionados con tu entorno cercano y las costumbres. Se puede dar una crisis en cuestiones que tienen que ver con tus valores espirituales o morales y tu modo de relacionarte con tu entorno. Tener una actitud de cierto aplomo para ti es relevante y poder poner cierto orden en cuanto a tu autoridad interna para poder preservar tu estabilidad personal.

ESCORPIO:

Los asuntos más importantes para ti ahora mismo estarán centrados en las cuestiones relativas a las deudas o temas contractuales que tengan que ver con recursos ajenos y también con tus recursos económicos. Es importante preservar para ti ahora mismo tus necesidades en este ámbito y serán importantes todas aquellas negociaciones relativas a los recursos tanto con otras personas como con tu pareja o socios. En el amor es momento también de hacer algún cambio importante o puede surgir alguna crisis que sea favorable a corto plazo para un renacer de sentimientos con tu pareja o permitir la entrada de un nuevo amor.

SAGITARIO:

En estos días estarás algo más sensible, por la causa del plenilunio en tu ascendente. Se trata de un momento en el que pueden darse algunas crisis personales en cuanto a tu identidad personal o tus necesidades y también tus relaciones personales. Puede haber sacrificios relativos a la necesidad de poner cierta autoridad en las cuestiones relativas a los tratos o las relaciones que generen ciertos sacrificios. Has de poner cierto equilibrio ahora en tus relaciones. Es un momento para no dejarte aquejar por las cargas laborales o de un exceso de tareas también.

CAPRICORNIO:

Pueden darse algunos problemas económicos o bien algunas restricciones que te estén impidiendo obtener o satisfacer tus expectativas de vida. Puedes haber cometido algunos gastos excesivos o elevados y esto hará que ahora mismo tengas que cambiar la manera de disfrutar o gozar. Se tratará de un momento donde te conviene hacer algunos cambios en cuanto a las costumbres relativas a los gastos y también a tus placeres o inversiones personales.

ACUARIO:

Si estás pensando en realizar algún tipo de inversión hogareña o bien relacionada con algún negocio consolidado puede tratarse de un momento ideal para poner orden en cuestiones relativas a las propiedades, a los negocios y también a la economía. Se acerca un período afable en cuanto a las relaciones personales y también los tratos en estas semanas, aunque puede haber alguna crisis en estos días de plenilunio en cuestiones relativas al placer y a tus expectativas.

PISCIS:

Se trata de un momento oportuno para mejorar las circunstancias de tu vida y sobre todo de tu día a día y tus metas laborales. Para obtener los resultados que esperas en cuanto a tu status, tus talentos o tus inversiones personales, es necesario que hagas algunos cambios en tu modo de hacer las cosas y en tus costumbres del día a día. Aprovecha este momento en el que tu regente ha entrado en un signo fijo también, para adquirir la solidez que necesitas en esta nueva etapa.

Nazaret Hermida

nazarethermida.es