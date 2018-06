Ricky Martin podría estar esperando de nuevo gemelas, de confirmarse el rumor que cada vez cobra más fuerza en la prensa internacional y que no cesa de golpear con fuerza en las redacciones. Según apuntan desde diversos medios estadounidenses y latinoamericanos, el cantante puertorriqueño ya habría iniciado los trámites para convertirse de nuevo en padre a través de un vientre subrogado, como así ya había anunciado que le gustaría hacer. De hecho, explicó que ahora lo que le haría ilusión es tener niñas, después de haber criado a dos hijos varones.

👨‍👨‍👦‍👦 A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Jan 4, 2018 at 8:43pm PST

Sería el broche de oro a su relación con el artista sirio Ywan Yosef, con el que contrajo matrimonio el pasado mes de enero a hurtadillas y alejado del foco mediático. Anunció boda, pero no quiso precisar cuándo ni dónde tendría lugar y, sin darle mayor importancia, explicó en una entrevista que ya se había casado en una ceremonia hermosa, pero íntima: “Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses”, se limitó a decir. Lo mismo que podría estar sucediendo ahora con la llegada de sus futuribles gemelas, las cuales ya ha anunciado, pero no ha querido hablar más sobre su llegada.

[La mentira piadosa de Ricky Martin sobre su boda]

“La niña bonita de papá tiene que venir. Es curioso, porque la manera en la que tenemos los bebés me permite elegir el sexo. Así que las niñas están de camino”, anunciaba Ricky Martin durante una entrevista concedida al programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’. De esta entrevista hace ya varios meses y, según subrayan diversos medios, el alumbramiento de las gemelas mediante vientre de alquiler estaría previsto para el próximo mes de octubre. Una noticia que, por el momento, no cuenta con la confirmación oficial de Ricky Martin ni de su marido.

Por el momento, la felicidad ya invadió su hogar con la llegada de los pequeños Matteo y Valentino, que ya tienen 9 años.