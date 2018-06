Richy Castellanos, el guardián de los secretos de los famosos

Puede que a muchos su nombre no le suene de nada, pero no hay artista ni famoso que se precie en nuestro país que no sepa quién es Richy Castellanos. Como él mismo nos cuenta en conversación con SEMANA: “He sido muchos años relaciones públicas, pero de esos hay muchos y en muchos campos. Me han llamado conseguidor de famosos, pero a mí ese término no me gusta demasiado. Soy organizador de eventos. Eso es lo que hago”. Su agenda de contactos no tiene precio y él tampoco: “Me han llegado a ofrecer dinero por contar secretos… El que se quiera vender, allá él, pero yo jamás traicionaré a un amigo”.

Después de charlar un rato con él, te das cuenta de que para Ricky Castellanos eso no es una frase hecha. Porque él trata a todos esos famosos, cuyo teléfono guarda en su móvil, como si fueran parte de su familia. Los mima, los cuida… vive por y para ellos. Es más, tiene un sobrenombre, Ricky Cerocomacero, porque cuando estás a su lado te olvidas directamente de sacar la cartera. Richy invita. Siempre. Y los famosos responden acudiendo a su llamada. Ninguno le dice que no, ya sea para asistir a una inauguración de un local, estar en un cumpleaños o jugar un partido benéfico.

Ahora celebra sus bodas de plata profesionales. Veinticinco años al pie del cañón, organizando fiestas, presentaciones de discos, películas… Él dice que lleva más de 3.500 eventos desde que empezó: “Estoy las 24 horas del día disponible. Nunca desconecto, no puedo permitirme el lujo de relajarme. Por eso mis amigos saben que me pueden llamar a cualquier hora. No me molesta”. A sus casi 50 años, si Richy Castellanos echa la vista atrás, reconoce que nunca soñó con codearse con estrellas de la talla de Alejandro Sanz o Julio Iglesias, conocer a Paco de Lucía, compartir mesa con Robert de Niro o, incluso, organizar que Bruce Springsteen pudiese remar tranquilamente en el estanque de El Retiro.

Él, que de niño soñaba con ser futbolista, ha acabado siendo muy amigo del mismísimo Maradona, su ídolo de la infancia, y es capaz de que gente tan dispar como Norma Duval, Diego El Cigala, Rafa Nadal, Nieves Herrero o Willy Toledo, entre otros, hablen maravillas de él. Para muestra, esta colección de vídeos de personajes conocidos que le felicitan por sus 25 años de profesión. Hay cientos de vídeos y SEMANA los tiene todos, pero hemos seleccionado tan solo algunos de ellos:

