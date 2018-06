Primer y tenso reencuentro entre Mila Ximénez y Kiko Matamoros

El regreso de Kiko Matamoros al programa ‘Sálvame‘ como defensor de la audiencia, no dejó indiferente a nadie. Hubo reacciones de todos los tipos. Algunos como Kiko Hernández, se alegraron. Pero otros, sin embargo, como fue el caso de Belén Esteban y Mila Ximénez no tanto.

La guerra entre Mila y Kiko viene de lejos. Si bien fueron buenos amigos hace tiempo, la llegada de Makoke al plató de ‘Sálvame’ como colaboradora dinamitó su relación. Los enfrentamientos entre Mila Ximénez y Makoke fueron constantes y acabaron con una demanda de por medio y con la amistad de Mila y Kiko rota. El juicio se celebró hace pocos días y Mila Ximénez fue la vencedora.

Han saltado chispas

Este miércoles 20 de junio ha sido la primera vez que Mila Ximénez y Kiko Matamoros se han encontrado tras meses de peleas y la tensión se ha podido cortar con cuchillo.

Aunque a Mila le han dado la opción de marcharse del plató, la colaboradora ha recordado que a ella no se la conoce por huir de nada ni de nadie, por lo que ha decidido quedarse y enfrentarse a la presencia de Kiko Matamoros.

Las pullas entre ambos no se han hecho esperar. “Quiero agradecer a Mila que se haya quedado. No es conmigo con quien se tiene que medir sino con los espectadores. En cualquier caso si hay algo que dilucidar será en otro espacio que no será este y que yo no tengo ningún reparo”, ha comenzado diciendo Kiko Matamoros, para enseguida añadir: “Espero que no te vayas”.

Mila no ha tardado en responder con sonrisa irónica: “Si no le importa me voy a ir de vacaciones unos días porque me lo puedo permitir”.

“Haga usted el favor de descansar, se lo tiene merecido”, le ha dicho Kiko refiriéndose (al igual que ella con él) a Mila Ximénez de ‘usted’.

“Lo voy a intentar, no tanto como usted que se toma descansos muy largos, pero volveré renovada. Empecemos con la llamada”, ha zanjado Mila sin dejar de sonreir.

¡Esto promete!