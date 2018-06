Raquel del Rosario ya está en España junto a su familia, para hacer piña en el duelo. La muerte de su cuñado, Edu Prado, marido de su hermano mayor, ha sumido en la tristeza no solo a este, sino al clan en completo. “La familia sana”, ha escrito la cantante en una imagen compartida en las redes sociales, en la que se muestra rodeada de sus seres queridos en un embarcadero con el mar de fondo bajo un precioso atardecer. Un momento de recogimiento empleado para recordar al actor de 40 años y despedirse de él en familia.

La instantánea que ha publicado en su perfil de Instagram se ha realizado en Valencia, ciudad natal de Raquel del Rosario y también de su cuñado, el actor Edu Prado, que ha fallecido a consecuencia de una neumonía, algo que hasta ahora se desconocía. En un primer momento, la familia ha preferido no dar mayores explicaciones sobre el motivo de su fallecimiento, pero viendo el interés generado y las muestras de cariño de sus seguidores, no han tenido reparos en hablar sin mayores problemas sobre la afección contra la que luchó durante semanas.

“Hola a todos. Eduardo Engonga del Prado se marcha de nuestro lado tras haber luchado contra una neumonía durante siete semanas en la UCI. Las grandes complicaciones que provocaron el hongo Pneumocystis han causado la muerte del actor y cantante. A pesar de su temprana edad, un inmejorable estado de salud y un equipo médico intachable, Edu ingresaba ya en un estado muy avanzado de la infección. Contra todo pronóstico supera las primeras semanas. Finalmente, después de un mes y medio de dura lucha nos despide desde Valencia, ciudad donde nació. Gracias. Un fuerte abrazo”, escribe Raquel del Rosario.