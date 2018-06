El problema de salud por el que Laura Escanes no puede ni comer

Laura Escanes no está pasando su mejor momento. Y es que la mujer de Risto Mejide se está enfrentando a un problema de salud que le ha obligado, incluso, a suspender un compromiso profesional. Ella misma ha sido la que ha dado explicaciones ante la preocupación de sus seguidores.

“Ya estoy muuuuucho mejor. Para los que preguntáis… me salieron unas cuantas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua… Llevaba casi una semana así y en urgencias no me ayudaron mucho”, comenzó explicando en una de sus fotos de Instagram Stories.

A pesar de que en Urgencias no encontraron qué le ocurría, Laura Escanes no dudó en escuchar una segunda opinión: “Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico”. Además, quiso desvelar cuál era el problema de salud que le preocupa tanto: “Cada vez me salen aftas ENORMES y es un dolor insorportable… y ningún medicamente me ayuda ni me sirve… así que mañana tengo analíticas para saber la causa. Ojalá den con la solución prontito”.

Un día después de anunciar cuál era el problema de salud que le impedía hasta comer, Laura Escanes ha acudido a un centro médico para hacerse unas analíticas: “Analíticas hechas. Gracias por todos los mensajitos. Hoy os cuento cosas que YA PUEDO HABLAR POR FIN”.

Este problema de salud ha obligado a Laura Escanes a suspender una firma de ejemplares de su libro, ‘Piel de Letra’, que tenía en Valencia. La ‘influencer’ se vio obligada a no acudir y quedarse en casa para recuperarse. No dudó en pedir disculpas y en anunciar que ya anunciaría la siguiente fecha de firma de ejemplares.