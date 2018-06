Pilar Urbano: “Los abogados de la Infanta Cristina los paga Don Juan Carlos”

Pilar Urbano se sentó en el ‘Chester’ de Risto Mejide para contar algunos de los temas más polémicos de la Casa Real, y no dejó títere con cabeza. Y es que habló de todos los miembros de la Familia Real española, desde el Rey Felipe hasta la hermana de éste, la Infanta Cristina.

[Pilar Urbano: “Leonor debe ser educada por una abuela reina, no por una enfermera”]

De la hija mediana de Don Juan Carlos y Doña Sofía explica que “la Infanta no debería haber sido absuelta. No desmontan ninguno de los 14 motivos de impugnación delictiva criminal económica”, comenzaba explicando ante Risto Mejide. Pero ahí no se quedó la cosa, ya que reveló algo que desconocíamos: “Los abogados de la Infanta o el colegio de sus hijos los paga Juan Carlos”.

Esta fue una de las declaraciones más sorprendentes de Pilar Urbano sobre la Infanta Cristina.

Sin embargo, no fue la única a la que dedicó unas palabras. La periodista, que publicó hace unos meses un nuevo libro, ‘La pieza 25, operación salvar a la infanta’, mantuvo una relación de amistad con Doña Sofía, de las que fueron muy comentadas sus declaraciones sobre los homosexuales, donde desvelaba que no se podía llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Una opinión que la periodista compartía con la Doña Sofía.

El Rey Felipe también se ha convertido en uno de los objetivos de Pilar Urbano y ha hablado de la contundencia con la que trató el tema de su hermana, la Infanta Cristina. Pilar Urbano asegura que Felipe es distinto a su padre: “Cuando Torres Dulce le presentó sus respetos, le dice: ‘A la Infanta, trátela como a cualquier ciudadano’. Él le contestó que había mostrado su compromiso con el Rey, a lo que contestó: ‘El Rey soy yo'”.