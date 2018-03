Pilar Rubio: ¿qué piensa de los llamativos estilismos de Sergio Ramos?

Pilar Rubio está a punto de dar la bienvenida a su tercer hijo, pero mientras tanto, continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales. Este mismo miércoles, la colaboradora de televisión reaparecía en un acto de la firma ‘Alma en pena’, donde ha hablado de cómo se encuentra, del nombre que le gustaría poner a su pequeño, de los ‘looks’ de Sergio Ramos… y de otras muchas cosas más.

“Estoy a puntito, a horas o días, pero es que no tengo síntomas ni contracciones, no se me nota mucho, nunca se sabe. El primer parto fue programado, el segundo natural, fue una tarde que me empecé a sentir mal y parí, pero es que esta vez me siento bien, no tengo síntomas”, declara sobre su estado.

Además, se atreve a desvelar el nombre que le gustaría poner a su tercer hijo, aunque parece que no termina de convencer a Sergio Ramos: “Ojalá se llamara Axl, pero no, a mí me encanta, pero a Sergio no, entonces estamos intentando llegar a un acuerdo. Sergio tiene varios que le gustan, pero no lo tenemos decidido aún”.

A punto de convertirse en familia numerosa, Pilar Rubio no duda en ampliar la familia más adelante, pero no por esperar a la princesa de la casa: “No nos quedamos con ganas de la niña, si tuviéramos otro hijo y fuera niño, pues como estamos acostumbrados a ello… si fuera niña, pues sería genial”.

Pilar Rubio y Sergio Ramos están disfrutando al máximo su faceta como padres, pero por el momento parece que no quieren casarse: “Yo creo que de momento vamos a asimilar este nuevo bebé y disfrutar de él”. Ante los rumores que aseguran que ya se han dado el ‘sí, quiero’, Pilar es rotunda: “No, porque ¿qué es lo más bonito de una boda? Hacer una fiesta ¿no?”, comenta entre risas.

Pilar no duda en dar su opinión sobre los llamativos y criticados estilismos de Sergio Ramos: “Para mí sus ‘looks’ son lo máximo, me encanta todo de él, es mi pareja y no voy a entrar en estos temas, pero para mí es muy guay”.