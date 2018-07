El percance que ha tenido Raquel Meroño durante sus vacaciones

Se ha intentado pero no ha podido ser @carbones13tarifa no abrirá en Semana Santa porque el temporal Emma nos ha vuelto a poner a prueba. ACEPTACIÓN y a seguir adelante con fuerza, amor y vuestros mensajes de ánimo que os agradezco de corazón. Para que así sea estoy trabajando mano a mano con @santicarbones el padre de mis hijas , mi socio y el que pese a nuestra nueva situación siempre será mi FAMILIA. Volveremos a construir el pequeño oasis que hicimos para lo que más nos importa Martina & Daniela y seguiremos haciendo el buen equipo de siempre para criarlas con el respeto y la dedicación que los niños se merecen. Para todo esto no necesitamos abogados ( según estoy leyendo en algunos sitios) estamos liados con las compañías de seguros.. eso si. Y nada más que añadir y nada menos. En breve volveré a compartir con vosotros las espectaculares puestas de sol de mi adorada y salvaje #tarifa desde un nuevo @carbones13tarifa #todovaasalirbien

