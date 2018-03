Pepe Navarro demanda a su ex mujer, Lorena Aznar

Pepe Navarro vuelve a ser noticia después de que se anunciara su divorcio con Lorena Aznar el pasado mes de diciembre. El periodista ha tomado una decisión que pone aún más tensión a la batalla judicial de su divorcio. Y es que ha demandado a su ex mujer y pretende que tanto ella como sus hijos abandonen la casa familiar, según publica ‘Diez Minutos’.

La ex pareja anunció su separación el pasado mes de diciembre, y a pesar de que había sido amistosa, todo parece indicar que no es así. El pasado 2 de marzo se tuvieron que ver en los Juzgados de Familia de Madrid, ya que Lorena Aznar se niega a abandonar el domicilio en el que vive junto a sus hijos en el centro de la capital.

La razón que alega Pepe Navarro es que tiene una deuda que saldar con una entidad bancaria y pretende vender la casa familiar, en la que vivieron juntos antes de la separación. Pues bien, ahora parece que el periodista ofrece una alternativa a la que fuera su mujer durante 14 años. Y es que “Pepe ha ofrecido a Lorena un alquiler de 1.000 euros, según una fuente contrastada”, han desvelado en ‘El programa de AR’.

Lorena Aznar no dudó en mostrar su disgusto, tal y como publican en este mismo medio, y le planteó a su ex marido que si tiene que irse de casa junto a sus hijos, él tendría que proporcionarse una vivienda en la que vivir con los menores. La ex pareja no llega a un acuerdo, por lo que tendrá que ser un juez quien lo haga por ellos.

Paralelamente a esta batalla judicial que les obligó a verse las caras en los juzgados hace apenas unos días, se siguen intentando resolver los trámites de divorcio.

Pepe Navarro y Lorena Aznar se conocieron en el programa ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ y empezaron a salir en 2004, aunque dos años después rompieron, solo dos meses antes de que naciera su primera hija. Poco después se reconciliaron y se casaron en Ibiza en 2008 En 2011 nació su segundo hijo. El pasado mes de diciembre decidieron poner fin a su matrimonio.