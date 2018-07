Paz Padilla desvela el motivo que le ha llevado a llevar gafas en ‘Sálvame’

Paz Padilla está viviendo una de las etapas profesionales más exitosas. Y es que además de presentar ‘Sálvame’ algunos días a la semana, la humorista sigue al frente de su obra de teatro ‘Desatadas’, que le está llevando a diferentes ciudades de España durante todos los fines de semana. Hace apenas unos días se dejaba ver en el teatro Coliseum de Barcelona.

Pues bien, esto le está llevando a tener más cansancio. Esta es el principal motivo que le ha llevado a lucir gafas de ver durante los directos en el plató de ‘Sálvame’. Ella misma lo desvelaba durante una de las publicidades del programa en ‘Que no salga de aquí’, uno de los canales de Mtmad.

Muchos de sus seguidores se han preguntado qué había llevado a Paz Padilla a lucir gafas de ver, e incluso muchos de ellos se han preocupado.

“Uso lentillas, y cuando trabajas mucho, muchas horas… he abusado de las lentillas, y ahora necesito un tiempo sin lentillas. Es un consejo que le doy a todo el mundo”, comenzaba explicando. Aún así, la presentadora explica que no ha ocurrido nada, solo es por prevención: “No he cometido ninguna tontería, como mucha gente que se acuesta con ellas, pero simplemente es que no he dejado el ojo descansar”, apuntaba.

El teatro, las horas de directo en ‘Sálvame’ le obligaban a usar lentillas, pero por ahora ha preferido no operarse: “No he pensado en operarme todavía. Es cuestión de estética y no voy a pasar por una cirugía por estética”.