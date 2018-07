Paulina Rubio se hace un ‘Amaia Montero’ y se queda en blanco en un concierto

Primero fue Amaia Montero y ahora Paulina Rubio. ¿Qué está pasando en el mundo de la música? ¿En qué están pensando ciertos artistas cuando salen al escenario?

La cantante mexicana Paulina Rubio participaba en el concierto ‘Ídolos 2.0’ en México D.F. SU aparición se esperaba triunfal ya que ella era la encargada de arrancar el show.

Enfundada en un llamativo y sexy body y muy guerrera, con unas enormes plumas a sus espaldas, Paulina Rubio trató de comenzar con fuerza, pero algo falló.

No sabía cómo comenzar

La artista decidió iniciar el concierto con el tema ‘Mío’, una canción bastante antigua dentro de su repertorio, ya que se lanzó en 1992.

Suena una guitarra eléctrica, Paulina Rubio trata de entrar dentro del tempo, pero comienza tarde. Para, piensa y no sabe cómo continuar.

Para disimular recurre al viejo truco de los cantantes cuando se olvidan una letra. Comienza a hablar con el público: “¡Buenas noches!”, grita entusiasmada.

Intenta de nuevo comenzar la canción. Pero nada, no hay manera… Realiza unas consultas al oído al guitarrista. No se aclara. La artista mexicana ya había dado ‘el cante’ y ya no había marcha atrás. A los pocos minutos el vídeo ya estaba corriendo por lo ancho y largo del mundo gracias (y muy a su pesar) a las nuevas tecnologías.

Tras el concierto, Paulina Rubio se hizo lo que comúnmente se conoce como una ‘bomba de humo’. Debía asistir a una rueda de prensa, pero no lo hizo.

Parece ser que la cantante acababa de llegar de viaje procedente de Marruecos y le había faltado tiempo para ensayar.