Pablo Iglesias e Irene Montero siguen centrados en el cuidado de sus mellizos, que nacieron de manera prematura hace apenas unas semanas. Han recibido numerosos mensajes de ánimo durante todos estos días, lo que llevó al líder de Podemos mandar su agradecimiento a través de las redes sociales.

[Pablo Iglesias preocupado por sus hijos prematuros: “Esperemos que salgan adelante”]

“Queremos dar las gracias a los profesionales de la sanidad pública que atienden a Irene y a los dos pequeños que han nacido mucho antes de lo esperado. Esperamos que salgan adelante. Están en las mejores manos. Nos enorgullece la calidad y la dignidad de los profesionales que se encargan del más importante servicio público; cuidar”, escribió hace tres días en su Facebook.

Entre los mensajes que han recibido está el de Pablo Casado, que también tuvo un hijo prematuro. Lo ha hecho en una entrevista en ‘Espejo Público’, donde desveló que mantiene el contacto con la pareja: “Me he mensajeado con Pablo. A Irene me la he encontrado en el Congreso estas últimas semanas, le he ido contando lo que nosotros vivimos. Es durísimo”.

El diputado ha querido contar su experiencia: “Mi hijo nació con 25 semanas, pesó 700 gramos. Impresiona nada más verlo, porque son como pollitos rojos. Hasta el cuarto día no empiezan a tener el aspecto de un bebé. Les deseo lo mejor porque van a salir adelante. Estoy convencido de que van a ser buenos padres, pero les espera unos momentos durísimos”.

[Irene Montero da a luz a sus mellizos a los seis meses de embarazo]

Ha querido mostrar su apoyo a la pareja públicamente: “Yo quiero animarles. Yo estuve cuatro meses a pie de UCI, de incubadora, con muchas operaciones, con infecciones, pero salen adelante. Que no se rindan, que se centren en ellos. Cada día es una escalada a una montaña, pero la acaban coronando”, anima.

“Estos campeones dan lecciones de vida. Tienen todo mi apoyo y solidaridad, mi hijo está perfecto, fenomenal. Es un niño feliz, listo y estamos orgullosos de él”.