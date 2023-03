Los mensajes ocultos en la numerología

Fue el gran filósofo y matemático Pitágoras, el que en el 530 a.C desarrolló un método que descubre que cada número contiene una energía diferente, y lo relacionó con la armonía del universo, el cual emite una energía o vibración que nos afecta a todos lo que estamos en él.

Así pues, cada número tiene un significado y unas características específicas. Su combinación, y no solamente de forma individual, encierra unas características y un sentido profundo. Un ejemplo de esto es la suma de los números de nuestra fecha de nacimiento. Según el número que resulte nos dirá un mensaje acerca de nuestra personalidad, habilidades, debilidades, la propia relación con nosotros mismos y con los demás, tendencias que suele tener nuestra personalidad, e incluso información sobre nuestro propósito de vida.

Así que puede decirse que todo nuestra vida esta influenciada por números. Es por esto que algunos sabios como Pitágoras se han dedicado a observar la influencia de los números en las personas.

La numerología no se hizo conocida hasta que L. Dow Balliett, un gran influyente de la espiritualidad en el siglo xx, escribió varios libros acerca de este tema. Han contribuído también algunas de las influyentes autoras como Doreen Virtue, Gillian MacBeth-Louthan o Ronna Herman; relacionadas con la numerología y los mensajes del universo.

NÚMEROS MAESTROS:

Son los números repetidos en una secuencia (11, 111, 222, 333, etc.) Muchas veces vemos u oímos una serie de números repetidos de forma contínua. A esto se le llaman Números Maestros. En ocasiones los solemos ver a lo largo del día en diferentes lugares como relojes, matrículas de coche (a mí me ocurre mucho ), el cuenta kilómetros del coche, etc.

Estos son códigos o mensajes personalizados que nos envía el universo, pero que nos corresponde a nosotros darles la aplicación a nuestra vida y situación personal. Estemos atentos a su mensaje. En el día de hoy comenzamos con la secuencia de Números Maestros 11 o 111, etc.

11, 111 ó 1111:

El número 1 en sí significa la unidad, aquello que está unido y no está separado. Da idea de aquello que une dos ideas opuestas, donde uno se pelea con el otro por defender la suya con la que está más de acuerdo. El 1 tiene en cuenta las dos y las une con el resto para sacar la verdad.

Cuando ves que el 1 está repetido significa que tu poder mental se multiplica en ese momento. Está indicando que debes observar inmediatamene lo que estás pensando porque, sea lo que sea, va a hacerse realidad. Así que, si estás pensando en negativo, cambia inmediatamente a positivo, para que esto último se manifieste en tu vida, que es lo que deseas realmente. Es como si el universo sacara una “instantánea” a tu pensamiento y agrandara su poder de hacerse realidad. Si, por el contrario, al ver esta secuencia coincide que tu pensamiento y emociones son positivos, auméntalos. Porque será más fácil que se haga realidad aquello que deseas.

En el siguiente artículo seguiremos con el resto de números maestros, para que tengas la información completa de su mensaje.