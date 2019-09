8 Ha superado con creces la primera semana en el plató del programa

«Me paso por aquí para agradeceros enormemente todo el apoyo que he tenido, que de verdad no me lo esperaba, así que estoy súper agradecida con todos vosotros, y deciros que es verdad que no tengo tablas en la televisión, no tengo ni idea. Pero solo sé que voy a ser yo misma y que voy a hacer la defensa de mi padre lo mejor que pueda. Agradezco en el alma todos los mensajes que me habéis enviado, que han sido mucho. Os quiero mucho y espero que me sigáis apoyando», terminaba explicando.