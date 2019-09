6 El duro zasca a Daniel Illescas

Con un mensaje en Instagram, así comenzaba Pelayo Díaz su ataque a Daniel Illescas: “Querido Daniel Illescas. Me he enterado que presentaste ayer tu libro… Así quería darte la enhorabuena y, de paso, agradecerte a ti y a tu talentoso diseñador gráfico el homenaje tan bonito que le has hecho a mi libro, ‘Indomable’, publicado en 2016. Como no tengo tu número de teléfono, te dejo por aquí unas imágenes por si no lo has visto. Aprovecho para desearte mucha suerte en todos tus proyectos de influencer y “creador” de contenido. Ah, y espero ansioso tus flores”, le dedicaba Pelayo Díaz con sorna al chico de Laura Matamoros.

La foto de Laura que podría arruinar su imperio como influencer