Fotos del día: el posado familiar de Fernando Verdasco y Ana Boyer

7 Jennifer Lopez no sale de casa sin sus gafas de sol

Todos sabemos que Jennifer Lopez es una ‘fashion victim’. La cantante y actriz no deja de sorprendernos con sus looks cuando tiene que salir a la calle. Cuando creemos que lleva el estilismo más normal o aburrido, JLo nos sorprende con sus complementos. Y es que durante un paseo por Miami junto a sus hijos, Emme y Max Anthony, la cantante no ha olvidado sus enormes gafas de sol.