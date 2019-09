Las declaraciones de Ana Obregón sobre la recaída de su hijo Álex

Hace tan solo unos días que Ana Obregón se ausentaba de la presentación de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ durante el Festival de Vitoria. Un hecho que hizo saltar todas las alarmas sobre la salud de su hijo, Álex Lequio. Más tarde, sería la presentadora quien confirmaría que había tenido que estar junto al joven en una nueva recaída.

Ana Obregón se abre en canal tras el último revés de su hijo, Álex Lequio, con el cáncer

Las declaraciones de Ana: «Una piedrecita en el camino»

La presentadora ha retomado sus compromisos profesionales y durante su última comparecencia pública no dudó en responder a la prensa sobre el estado de salud del joven de 27 años. «Bueno, bien, ha habido una piedrecita en el camino», afirmó.

Su arma contra la enfermedad

Una vez más, la familia afronta con gran entereza esta recaída: «Esta es una enfermedad larga y la afrontamos como siempre: con mucho optimismo. Ya es la última piedrecita».

Un emotivo mensaje

La presentadora quiso mandar unas palabras a aquellos que se encuentran en la misma situación de su hijo. «Lo único que animo es a todos los valientes que luchan contra esta enfermedad. Es una enfermedad que gracias a Dios cada año se descubren cosas nuevas, cada año se sabe más, se trata mejor. Creo que dentro de quince años será como tener una gripe y eso es lo que esperamos».

Su expulsión de ‘Masterchef’

Respecto a su salida del ‘talent show’ culinario, Ana aseguró estar «encantada». «Lo que necesito en estos momentos es estar al lado de mi hijo. Así que me hicieron un favor», concluía.

Álex Lequio sorprende y defiende a su padre, Alessandro Lequio, en su última polémica

Alessandro Lequio, aliado de su hijo Álex en su último proyecto

Álex Lequio no pierde su característico humor

Tras la publicación de su madre en redes en la que señalaba que la enfermedad volvía a sus vidas, el joven respondía con el siguiente comentario: «Sin ánimos de ofender a nadie (y menos a ti mami) me alegro mucho de que te hayan echado porque así no me pierdo la que hay liada en Gran Hermano VIP. Se te quiere jefa».

Siempre al lado de su hijo

Desde que hace año y medio Álex fuera diagnosticado con la enfermedad, Ana Obregón se ha convertido en inseparable del empresario.

Alessandro Lequio, el mejor aliado

Álex continúa volcado en el trabajo al frente de la agencia Polar Marketing. Además, cuenta con un proyecto sin precedentes que le hace especial ilusión, una divertida fiesta de disfraces para mascotas ‘influencers’, entre sus aliados para este sarao, su padre Alessandro Lequio.