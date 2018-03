Neus Asensi y Santiago Segura enfrentados en Redes Sociales

Santiago Segura es uno de los directores y actores más queridos y respetados de nuestro país, no sólo por el gran público, sino por la inmensa mayoría de sus compañeros de profesión. Por eso, no ha dejado de sorprender la contundente reacción que la actriz Neus Asensi tuvo en Redes Sociales el día en el que se cumplían 20 años del estreno de la película que consagró a Segura: “Torrente”.

En ella, Neus Asensi interpretó el papel de Amparo en la primera, segunda y quinta entrega del film, un personaje que ahora admite que nunca debió aceptar. “Hoy se cumplen 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás”, escribía la actriz mientras el director conmemoraba la fecha de una manera muy diferente. Segura escribía el siguiente texto: “Hoy se cumplen veinte años del estreno de Torrente, mi primer largometraje… No puedo más que agradeceros a todos haber llegado hasta aquí y poder celebrarlo con una nueva película en cartel: ‘Sin rodeos'”.

Por si no lo había dejado claro, ante las llamadas insistentes por parte de diferentes medios de comunicación a la actriz para recordar la efeméride, Neus Asensi volvió a escribir otro tuit incendiario: “Y me siguen llamando los medios a mí para hablar de ella!! Si en las 3 pelis de la saga en que actúo rodé en total 10 días! Que llamen a las presentadoras o a las Belenes Esteban, que cobraron MUCHIIIIIIIIISIMO más que yo”. “Un cameo en Marbella gratuito y 3 sesiones de curro mal pagado en Dominicana (estuve 15 días) para promocionar en biquini un hotel donde se alojaba todo el equipo… Esa es la realidad”. “Esa peli me encasilló de mala manera”.

Neus Asensi arremete también contra la productora: “Él sabe y toda su productora el comportamiento que tuvieron”, escribe enfadada.

Parece que a Santiago Segura no le han gustado nada las palabras de Asensi. El director no dudaba, tras estos tuits cargados de rencor, en bloquear a la actriz.

Así reaccionaba Neus Asensi tras el bloqueo en Redes por parte de Santiago Segura: “¡Ey! Gracias por el bloqueo en Twitter …nada comparable con tus otros bloqueos … suerte en la vida ‘amiguete’ y, recuerda, el karma existe”.