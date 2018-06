Joe Jackson, padre del mítico cantante Michael Jackson, ha fallecido este martes 26 de junio a los 89 años de edad, tal y como una persona muy cercana a la familia ha confirmado a la BBC.

Joe Jackson ha perdido la batalla que lidiaba contra un cáncer terminal y por el cual había sido ingresado en un hospital de las Vegas días atrás.

La sombra del maltrato sobre sus hijos

La figura de Joe Jackson siempre ha estado rodeada de una gran controversia. Si bien el fue el patriarca que sacó de la pobreza a sus hijos y tuvo la visión comercial y artística suficiente para crear uno de los grupos más exitosos de la historia de la música, ‘Los Jackson five’, también ha sido conocida con el paso del tiempo, su dura mano con sus vástagos. El propio Michael Jackson relató en una entrevista, una de las pocas que el Rey del Pop concedió para hablar de su vida privada, que su padre le había maltratado cuando era un niño. Michael narró duros episodios en los que desveló cómo su padre le insultaba, se reía de él o le pegaba con un cinturón.

En 1979, Michael Jackson decidió prescindir de los servicios de su padre como manager.

El propio Joe Jackson reconoció esos malos tratos, no sólo a Michael, sino a otros de sus hijos, hechos por los que se disculpó alegando que aquellos eran otros tiempos.

Los hijos de Joe y la madre de estos han tratado de estar junto a él en sus últimas horas de vida, tratando de olvidar las desavenencias del pasado. No parece que lo hayan tenido fácil a tenor de las palabras pronunciadas por Jermaine Jackson al ‘Daily Mail’, horas antes del fallecimiento de su padre: “”Está muy, muy débil, y no le queda mucho”, insistió al Daily Mail. “La familia necesita estar a su lado. Esa es nuestra intención en sus últimos días. No deberíamos mendigar, suplicar, pelear por ver a nuestro padre, especialmente en un momento como este. Nos duele… Mi madre está muy preocupada”.