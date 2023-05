¿Te faltan los complementos para coronar tu look de invitada de tu próximo evento este verano? No te preocupes, muchas firmas low cost se han puesto las pilas y han sacado nuevas tendencias en pendientes en sus últimas colecciones. Rocío Osorno semana se ha ido de shopping para tener material para crear outfits como creadora contenido digital y nos ha enseñado sus pendientes de Zara y Mango. Te desvelamos algunos de los pendientes que ha comprado la diseñadora de moda y te traemos una selección de los que serán tendencia en verano.

Si os estáis preguntando cuáles son las tendencias en pendientes de este verano, tenemos la respuesta que disipará vuestras dudas. Una de las principales normas que tenéis que seguir a la hora de escoger estos complementos es la siguiente 'the bigger the better' es decir, cuanto más grande, mejor. Los pendientes XXL son tendencia, eso sí, adecuad vuestra melena a las circunstancias. Si vais a usar uno de estos complementos de gran tamaño, debéis dejar vuestro cuello al descubierto y recoger vuestra melena para no robarle protagonismo a los accesorios y que luzcan mejor.

¿Cuáles son las claves de los pendientes que Rocío Osorno ha comprado en Zara y Mango?

Aparte del tamaño, los abalorios a todo color tendrán mucho que decir durante todo el verano. Por otro lado, el estilo boho con pendientes confeccionados en rafia y paja de colores también serán una tendencia. Asimismo, las conchas y las caracolas se han colado en muchas colecciones de moda, así como las perlas combinadas con el oro de estilo artesano. Si estáis buscando unos pendientes para lucir en una fiesta de noche, entonces, vuestro objetivo es encontrar unos preciosos pendientes cascada. Este último diseño largo y con movimiento se lleva de lentejuelas, strass, brillos y pedrería.

Desliza para descubrir nuestra selección de pendientes low cost que completarán tus estilismos de invitada este verano.