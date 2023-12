Zara ha sacado el jersey viral del momento en versión vestido, ¡date prisa!

Hace poco Zara sacó a la venta un jersey de escote recto acabado en vuelta con aplique metálico que destacaba, principalmente, por tener los hombros descubiertos y manga larga. Una prenda de última tendencia que deja al descubierto nuestra clavícula. La realidad de que sea tan apetecible también radica en que es un jersey muy calentito, gracias a su tejido de punto. Con un efecto holgado que ha conquistado a cientos de chicas, es bastante común encontrarte con alguien que lo lleve cada vez que sales a la calle. Tanto es así que Zara ya ha sacado la versión vestido en todas las tallas.

Los diseños de punto son los más cómodos en invierno... Por eso las firmas de moda siguen apostando por ellos en sus nuevas colecciones. Diseños como el vestido que te vamos a enseñar hoy, que tiene un poquito de oversized, porque no se ciñe mucho y apuesta por la comodidad. Las que más saben de estilo son conscientes de que las prendas de punto son facilísimas de llevar y combinar, y no deben faltar en nuestro armario cada temporada.

¿Qué tiene este vestido de Zara para que a todas enamore?

Lo primero es el precio, 35,95 euros, ni muy caro ni muy barato, y segundo que es perfecto para esos días en los que nos sabemos qué ponernos y queremos ir arregladas sin pasarnos: con unas botas altas de piel y mucho tacón le darás un toque de sofisticación y sensualidad, o con unas botas militares para, además de estar más cómoda, aportar ese toque rebelde y juvenil. Para llevar con otras prendas, apuesta por el menos es más y completa tu look con un abrigo sencillo. Por ejemplo, uno de esos abrigos de corte masculino, largo que siempre funciona lleves el outfit que lleves.

Y no, no solo es apto para citas elegantes, también es perfecto para añadirlo a tus looks de oficina. De momento, en la web, está disponible en todas las tallas, pero cruza los dedos porque puede que cuando vayas a por él, ya no esté. Está disponible desde la talla S a la XL y 3519/130 es la referencia.

Por otro lado, te hemos dicho infinidad de veces que el color gris medio es perfecto porque favorece a todo el mundo, y es el truco que usan algunas mujeres referentes de estilo para acertar con un look de manera fácil y sencilla. Un buen ejemplo de ello es la reina Letizia que, en más de una ocasión, ha hecho de este color su mejor aliado a la hora de vestir. Con su imagen como inspiración, dejamos claro que es el color favorito para alcanzar el éxito, que muchos de los mejores looks que ha llevado a la lo largo de su etapa como royal tienen el gris como protagonista.

Pero por supuesto, la monarca no es la única. Es un color que nunca falta en los estilismos de las famosas. Nunca pasa de moda y aunque está muy asociado al invierno, sigue siendo el mejor tono para arrasar en estilo.