Lo nuevo de Zara: diseño cómodo en tonos crudos

Zara ha sacado una pequeña colección de ocho prendas que se caracterizan por su tallaje cómodo y suelto para disfrutar del verano y, además, una gama cromática en tonos tierra y neutros que le quedarán bien a cualquiera. Sin duda las estrellas de la mini colección de Zara son los dos vestidos, que no podrían ser más diferentes entre ellos. El primero se trata de un vestido de viscosa asimétrico con manga una corta, detalle de nudo a la cintura y el bajo de la falda asimétrico. El segundo es un vestido amarillo que se coge al cuello con frunces que se ajusta al cuello con cordones y, además, sin mangas.

Lo nuevo de Mango: vestidos de lentejuelas para salir de fiesta

La última colección de Mango, con el nombre Dazzling The Crowds (Deslumbrando al Público), es la colección perfecta para salir de fiesta. La inspiración de las prendas parecen ser las lentejuelas, que se han usado en todas y cada una de ellas. Mango tiene los vestidos más bonitos por menos de 30 euros y ha usado lentejuelas plateadas grandes para la confección de un dos piezas ideal y un vestido del mismo estilo. A estos conjuntos, además, no les podían faltar como complementos unas sandalias y unos pendientes creados expresamente para estos looks. También han presentado un vestido de malla semitransparente con cristales adornándolo.

Lo nuevo de H&M: tendencia Mesh y cortes asimétricos

H&M se lleva caracterizando ya un tiempo por su gran variedad en cuanto a prendas. En las últimas prendas que la tienda ha sacado en tienda nos fijamos en algunas tendencias que Zara y Mango también han aplicado. H&M ha apostado por los tonos tierra en algunas de sus prendas, que parecen ser los colores que quieren marcar la temporada. Además, aunque de manera más sutil, también han usado los detalles plateados para hacer más llamativas prendas básicas. Por último, parece que se vuelve a apostar por el mesh este verano después del éxito que ha tenido en las últimas temporadas.

Lo nuevo en Springfield: vestidos estampados llenos de color

Springfield ha sacado una colección de vestidos de lo más variada. Los vestidos no solo tienen estampados completamente diferentes entre ellos, sino que los cortes tampoco son idénticos ni siquiera entre los más parecidos. Los vestidos si que comparten algunas similitudes, como el cuello de pico que tienen cuatro de ellos o el fajín que se ajusta a la cintura que tienen cinco. Sin embargo, ni siquiera estas similitudes son para todos ellos.

En cuanto a cuello hay un vestido con cuello de barco y un vestido con un cuello con una ligera curva en el escote que lo llegaría a convertir en un cuello corazón. Para continuar con las diferencias entre estos vestidos, Springfield también ofrece una gran variedad en cuanto a mangas. Desde su ausencia o tirantes, hasta flecos en la sisa a forma de manga o mangas de farol. Lo que si tienen todos en común y Springfield ha dejado claro es que los estampados son su tendencia del verano.

Lo nuevo en Michael Kors: vestidos blancos cortos y muy sexys

Michael Kors, la marca neoyorkina ha sacado un trio de vestidos blancos de algodón de lo más originales, dos de ellos con ojales diseñados para asemejarse a las rayas que cubren el cuerpo de una cebra. El tercer vestido opta por un diseño más clásico en cuanto a los ojales. Por otro lado los tres vestidos no podrían ser más diferentes entre ellos.

El primer vestido de Michael Kors es de cuello a la caja de mangas largas con corte de cintura abierta recogido para unir la parte de arriba con la falda del vestido. El segundo vestido es de tirantes y tiene un cuello de corazón muy marcado. Tiene una falda más alta que el anterior vestido y con un aire mucho más playero. El tercer y último vestido tiene también el cuello a la caja, con mangas a la sisa como se ha puesto tan de moda estos últimos años y una falda a la cadera de volantes con frunces.

Lo nuevo en tienda de Lefties: el tejido de punto realza la silueta

El protagonista de la última colección de Lefties es el punto. Con este tejido la tienda consigue combinar la elegancia que ofrece el punto con unos cortes más frescos para que se puedan llevar las prendas en estos meses de calor, además de ser un punto muy fino ya que su objetivo es cubrir pero dejar pasar el aire. Los tonos usados para la colección son apagados, siguiendo la tendencia que hemos podido ver en otras marcas. Lefties ofrece una gama de vestidos, tops y faldas de punto que varían en estilos de cuello, mangas e incluso el diseño del punto.

Lo nuevo en Primark: para todos los gustos, desde prendas ajustadas a los vuelos de las faldas más veraniegas

En sus novedades, Primark ofrece dos piezas de lo más veraniegas. El primero es un vestido de canalé blanco con cuello abierto y rayas negras horizontales ajustado al cuerpo. Luego han sacado un dos piezas en un rojo muy vivo perfecto para pasar un día en la playa y ponértelo luego para salir a cenar directamente, que es un imprescindible para el verano. La tienda además ofrece los básicos por los que Primark es tan conocido. En concreto esta vez han sacado una camiseta de tirantes gris, unos pitillos elasticos negros y un jersey de punto.