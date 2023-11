Con la llegada del Black Friday, la oportunidad de renovar nuestro armario con piezas esenciales de Zara se presenta como una tentación irresistible ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina. El gigante de Inditex, siempre a la cabeza de las tendencias, ofrece una selección de prendas imprescindibles que no solo capturan la esencia de la moda contemporánea, sino que nos ayudarán a ahorrar algo de dinero si planeamos desde ya los looks que usaremos durante las próximas fiestas. Hoy, exploramos siete prendas clave que no pueden faltar en tu colección y que son aún más tentadoras con las rebajas del Black Friday.

¿Ya estás pensando en los estilismos que llevarás en cenas de empresa, comidas con amigos y cotillones? El Black Friday, el próximo 24 de noviembre, será tu salvavidas para crear estilismos sin hacer que la tarjeta de crédito eche humo. Hemos hecho una selección de algunas de las tendencias de la temporada que no fallarán en tus próximos looks de invierno, sobre todo, en días festivos. ¡No te pierdas ni una!

Aprovecha las ofertas de Zara durante el Black Friday para adelantarte a las fiestas navideñas

1 de 7 Mono largo halter de Zara 39,95 euros Con su corte favorecedor y la sofisticación del escote halter, esta pieza es versátil y fácil de combinar. Opta por accesorios minimalistas para un look de día, y para las festividades, agrega un toque de glamour con pendientes llamativos y unos tacones de altura. Este mono es un lienzo en blanco para explorar tu estilo personal. 2 de 7 Camisa Popelín cruzada de Zara 29,95 euros Esta camisa de popelín cruzada de Zara es una reinterpretación contemporánea de la clásica camisa blanca. Con su diseño cruzado y su lazada en el talle, aporta un toque moderno y femenino. Combínala con unos vaqueros para un look casual o con una falda lápiz para una opción más formal. Esta prenda se adapta perfectamente a cualquier ocasión, desde una reunión de negocios hasta una salida nocturna. 3 de 7 Abrigo con lana y cinturón de piel de Zara 89,95 euros El abrigo con lana en blanco roto y cinturón de piel de la última colección de Zara es una pieza atemporal que permanecerá siempre viva en tu vestidor. El cinturón acentúa el talle, creando una silueta favorecedora. Úsalo sobre un vestido lencero para un look femenino o con unos jeans y botas de caña alta para un toque casual pero refinado. 4 de 7 Top Lazo hilo metalizado ZW Collection 39,95 euros El top lazo adornado con hilo metalizado y escote halter es una joya de la ZW Collection de Zara. Puede transformar un conjunto simple en algo extraordinario. Combínalo con unos pantalones de tipo sastre o unos campana para un look de día o con una falda de cuero para una salida nocturna. 5 de 7 Vestido lentejuelas hombreras ZW Collection 89,95 euros Deslumbra en cualquier celebración con este vestido de lentejuelas con hombreras, es la materialización de lo chic. Las hombreras, que vuelven a causar furor, vienen desde los años 80 para agregar estructura a nuestros vestidos. Combínalo con tacones minimalistas y deja que las pailletttes hagan todo el trabajo. 6 de 7 Jeans TRF wide leg tiro medio metalizado 39,95 euros El brillo sutil añade un toque festivo a un clásico cotidiano. Combínalos con una camiseta básica para el día o con un top de hilo metalizado para una noche de fiesta. Marcas de altos vuelos como Diesel o Calvin Klein han apostado por la tendencia de jeans metalizados y ya son pocas las firmas low cost que no se han hecho eco de este acabado futurista. 7 de 7 Vestido lencero tercipelo ZW Collection 79,95 euros El vestido lencero de terciopelo fusiona la sensualidad del encaje con la comodidad del terciopelo. Perfecto para las fiestas navideñas, este vestido se adapta a la tendencia del lencero, mientras que el terciopelo añade un toque de opulencia. Combínalo con unos tacones altos y una choker ajustada a tu cuello para conseguir tu estilismo 'old money'.