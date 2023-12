Los zapatos de tacón de Zara que no te quitarás en Navidad y que podrás usar en 2024

En la búsqueda de unos high heels que no solo complementen nuestros looks festivos sino que también se conviertan en un aliado versátil a lo largo del año, la tarea puede resultar desafiante. Sin embargo, los zapatos de tacón de Zara se presentan como la opción perfecta que no solo brillarán en las fiestas navideñas, sino que también se integrarán perfectamente en eventos especiales y cenas a lo largo de 2024. Desde salones stiletto hasta mules destalonados, descubre los modelos que no querrás quitarte.

Los salones stiletto son el epítome de la elegancia atemporal. El gigante de Inditex ofrece modelos en tonos clásicos como negro y nude, perfectos para combinar con cualquier conjunto. Estos zapatos, con su tacón alto y fino, aportan una dosis instantánea de sofisticación. Combínalos con un vestido de cóctel para tus eventos navideños o para no recargar de adornos y elementos decorativos tu look.

Para aquellas que buscan la elegancia sin sacrificar la comodidad, los kitten heels son la elección perfecta. Zara nos presenta modelos que combinan la altura justa con diseños noventeros y llamativos. Estos zapatos son todoterreno y se adaptan tanto a vestidos como a pantalones. Úsalos en tu celebración navideña y luego combínalos con unos pantalones de corte recto para un evento más casual.

Los zapatos de tacón para fiestas más buscados de Zara

Las sandalias con plumas son la opción perfecta para quienes buscan un toque de exuberancia. Son deales para eventos más festivos, como cotillones o cenas que se extienden y acaban en discoteca. Combínalas con un vestido mini y sencillo para dejar que los zapatos sean los protagonistas.

Mucho se ha hablado ya de los zapatos Mary Jane, son un clásico retro que regresa con fuerza. Estos modelos fusionan la elegancia vintage con detalles modernos. Las buscan un zapato con un diseño 'alternativo', pero femenino, no podrán dejar de usarlo con un vestido midi o con unos pantalones de talle alto.

Los zapatos de terciopelo son un clásico que nunca pasa de moda. La opulencia del velvet es la compañera perfecta de bolsos de mano en el mismo acabado y de diseños clásicos a los que quieras dar un punto chic. Sin embargo, los zapatos de glitter o strass son la opción ideal para las amantes del brillo y las que se atreven con todo. Transforman e iluminan cualquier look básico en una apuesta arrebatadora. Combínalos con un vestido sencillo para un evento formal y úsalos después con unos vaqueros y una blusa blanca para un toque de glamour en tu próxima cena con amigas. Descubre más propuestas en nuestra galería y escoge tu modelo favorito.