Si aunque haga 40 grados a la sombra, no te quitas las zapatillas, esto te interesa. Lo cierto es que las sneakers se han convertido en un básico de armario sea cual sea la estación del año, y prácticamente en la mayoría de escenarios posibles de diario, ya sea en entornos de oficina, en comidas con amigas o en compromisos más formales. De hecho, un reciente estudio desvela que el 67% de las españolas utiliza zapatillas al menos un par de veces por semana. ¿Las razones de su éxito? Son evidentes: derrochan estilo, tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a nuestros looks y, sobre todo, no pueden ser más cómodas.

Pero ojo, porque parece que las deportivas han adquirido esta época estival más protagonismo aún que en años anteriores. Da igual si es con un vestido fluido de corte midi, con un traje de lino con bermudas o con un mono vaquero largo: no hay prenda que no se lleve bien con este calzado que vive ahora su mejor momento. Eso sí, esta temporada no solo triunfan los modelos más sencillos y veraniegos. Ahora las zapatillas aterrizan con el claro objetivo de ser el centro de todas las miradas. Y las que acaba de estrenar Nuria Roca te van a alucinar.

Nuria Roca tiene las zapatillas más molonas que verás este verano

Si estabas a la caza de unas zapatillas originales (y muy chic) para estos meses de calor, deja de buscar ya, porque la presentadora nos ha conquistado con las sneakers más especiales que vas a encontrar. La marca Skechers ha lanzado una nueva colección en colaboración con The Rolling Stones y ahora, igual que Nuria, vas a poder llevar el Rock and Roll hasta en tus pies.

La mujer de Juan del Val nos ha creado una auténtica necesidad con estas zapatillas con cordones que incluyen el logotipo 'Lick' de los Rolling Stones. Se trata de una nueva edición limitada de la firma que ya ha conseguido postularse como una de las sneakers más buscadas de la temporada. ¿Lo mejor? Además de que no pueden molar más, estas zapatillas también tienen una plantilla con amortiguación Air-Cooled Memory Foam® y una media suela con cámara de aire visible Skech-Air®, para que los pies no pasen ni una pizca de calor.

¡Pero atenta! Si tú también quieres las zapatillas de Nuria Roca debes darte prisa, porque ya han empezado a agotarse. ¿Su precio? 115 euros. Puedes hacerte con ellas a través de la página web de Skechers.