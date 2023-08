¿Qué le pedimos a unas zapatillas? Que sean bonitas, cómodas, combinables y baratas. Esto a lo que aspiramos, cada nueva temporada, cuando nos toca volver a renovar nuestro zapatero. Este otoño tenemos la firme creencia de que las deportivas de la marca Converse son una de las mejores porque se pueden lucir con todo tipo de prendas, sin renunciar al estilo ni a la comodidad. Para que te hagas una idea de su enorme potencial, te mostramos las favoritas de Irene Rosales que querrás llevar con todos tus looks desde YA.

De color blanco y de corte alto, estas zapatillas Converse clásicas tienen un precio de 75 euros y son las más icónicas de la marca. Podríamos decir que son el modelo de baloncesto más original de todos. De hecho, fueron creadas hace más de 100 años y, desde entonces, el diseño se ha mantenido igual en su gran mayoría, porque si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Son el modelo Chuck Taylor All Star y están disponibles en una amplia gama de colores: negro, rosa, rojo, azul, mostaza...

Las famosas que más siguen la moda lo tienen claro: sus mejores looks siempre son con zapatillas Converse clásicas

Las Converse son tan populares que no dejemos de verlas por todas partes. ¿Quién las lleva a parte de Irene Rosales? Nada más y nada menos que Sara Carbonero, la periodista las combina hasta con faldas de estilo boho-chic para que sus looks se vean mucho más desenfadados. Aunque, eso sí, ella apuesta por unas que llevan plataforma para que la falda no roce el suelo y conseguir un efecto piernas infinitas.

A la esposa de Kiko Rivera se las hemos visto en un estilismo minimalista, con vaqueros ajustados y un top metido por dentro del pantalón, en un estilo casual donde de repente las zapatillas se convierten por derecho propio en las protagonistas del look.

Por eso, si tú también quieres hacerte con un modelo te traemos una opción extraída de El Corte Inglés para que puedas comprarlas directamente desde nuestra web. ¡No te lo pienses!

Y es que las zapatillas Converse All Star, que arrasaron en la década de los 2000, todavía siguen siendo las favoritas de las prescriptoras más laureadas. Así que nos encanta incorporarlas en estilos diarios, pero también cuando queremos elevar nuestro estilo (y hasta con trajes o vestidos de noche).