El estilo de Yolanda Díaz: sus mejores looks y las claves de su armario

En los últimos años, el armario de las mujeres que se dedican a la política se ha usado como una manera de expresar buen gusto y sofisticación. Hay quienes apoyan el comercio local; otras que apuestan por las tendencias más en boga; y muchas que, últimamente, se decantan por la moda sostenible. Yolanda Díaz ha conseguido erigirse como una de las líderes mejor vestidas del panorama político actual. ¿Cuáles son las prendas que le definen? ¿Qué tendencias ha incorporado en los últimos meses? Analizamos sus mejores looks a continuación.

Algunas serán recordadas por marcar tendencia desde la tribuna. Michelle Obama se convirtió en su día en un referente de elegancia como primera dama de los EE.UU.; la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, también fue elogiada por su original forma de llevar la moda a otro nivel. Otro buen ejemplo es Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que también ha triunfado por su manera de incorporar en sus looks prendas sencillas y poco ostentosas. Sin duda, las prescriptoras de estilo están muy pendientes de estos iconos.

Los mejores looks de Yolanda Díaz y su estilo versátil y atemporal

Hace apenas una semana, a Yolanda Díaz le espetaban en una entrevista 'esto de la moda es nuevo', como si la gallega no hubiera sabido hasta ahora cómo combinar una blusa blanca con unas gafas de sol. No obstante, aunque la abogada esté muy bien asesorada, no son por ello menos encomiables sus looks.Tanto se le ha criticado su estilo moderno y llamativo que sus enemigos políticos llegaron a apodarla 'la Fashionaria', mote con el que la vicepresidenta del gobierno hizo 'de su capa un sayo' y se lo tomó a chufla, incluso, repartiendo pegatinas con el apodo.

En cuanto a su armario, el blanco se ha convertido en uno de los colores de confianza y es el que más ha usado en sus últimas apariciones. No le tiene miedo a innovar y los diseños que suele lucir están a caballo entre lo fashion y lo clásico. Buen ejemplo de su estilo atrevido fue durante la entrega de los Premios Planeta 2022 con un vestido plisado de escote halter triple súper moderno.

Sin embargo uno de sus estilismo más comentados fue el look elegido para asistir al desfile de la Fiesta Nacional. Aquel día marcó un antes y un después en su forma de incorporar nuevas prendas y se la jugó con un vestidazo. El diseño tenía un corte envolvente confeccionado en una tela satinada de color champagne que creaba un precioso drapeado en mangas, pecho y falda. Además, supo incorporar la tendencia del 'cat eye' que tan bien enmarca su rostro y unas plataformas XXL de vértigo.

En esta línea estuvo también el estilismo durante la inauguración de la exposición del diseñador Roberto Verino. A esta cita asistió con un dos piezas de tweed blanco que dejó boquiabiertos a todos los asistentes.

Las líneas rectas y los vestidos sofisticados también tienen cabida en su vestidos. Durante la celebración del MADO 2023, la vicepresidenta se la jugó con un vestido strapless negro con falda columna de corte midi que no podía sentarle mejor. Además completó su outfit con unas sandalias de tiras en tobillo y empeine muy elegantes y un par de accesorios dorados en cuello y muñeca. La política sabe adaptar completamente su estilo a las circunstancias y esta versatilidad no hace otra cosa que sumar puntos a su buen gusto.