Ya es oficial: vuelven las bailarinas planas. Después de un tiempo sin verlas, o al menos no tanto como antes, entre los zapatos de algunas de las expertas en estilo más seguidas; como es el caso de Lourdes Montes, hemos visto el regreso de las bailarinas. La tendencia de moda para quieren quieren ir cómodas y formales al mismo tiempo.

Si bien es cierto que las bailarinas llevan en nuestras vidas desde hace dos siglos, ahora se han convertido en un calzado de fondo de armario, de lo que nunca fallan. Son versátiles, y tienen un aire ‘preppy’ que acaba conquistando los pies de las mujeres más sofisticadas.

Lourdes Montes ya tiene las bailarinas más clásicas y cómodas (y que pegan con todo)

Siempre al corriente de las tendencias, Lourdes, mostraba unas bailarinas en color dorado y con punta redonda a través de su cuenta de Instagram. Se trata del modelo ‘Liverpool Cobre‘, de la firma española Betties. Es una zapatilla plana escotada con plantilla acolchada, 0,6 centímetros de altura, y acabado de canto cosido con pespunte y tono metalizado con detalle a contraste en la parte trasera. Diseñadas y fabricadas de forma artesanal con pieles finas y estructuras flexibles. Cuestan 79 euros, están disponibles también en plata, y del número 36, al 41.

Las suyas son las más clásicas, las de toda la vida. La versión más sencilla, y en un tono tan combinable que podrás llevarlo con todos los colores de tu armario. Son doradas, el tono que siempre queda bien con los outfits de fiesta. Pero, aunque están pensadas para llevar todos los días y a todas horas, encajan a la perfección con looks en negro, blanco y marrón. Pero, si estas tonalidades no te cuadran mucho, siempre puedes apostar por el azul eléctrico. ¡Haz la prueba y, verás!

Si lo que quieres es llevar unas bailarinas doradas pero no acabas de sentirte muy cómoda con los looks más formales, tranquila. Los zapatos dorados también valen para los looks más informales. Con jeans, por ejemplo.