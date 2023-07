Desde que se empezó a publicitar la película Barbie, el color rosa ha vuelto a ponerse de moda. No se ha escatimado en gastos en cuanto a publicidad, y es que la campaña de la película varía desde cárteles en rosa sólo con la fecha de estreno hasta una casa de la muñeca a tamaño real que apareció de la noche a la mañana. Aunque la mejor publicidad que podría haber tenido Barbie es la actriz que le ha dado vida, Margot Robbie, a la que hemos visto llevar todo tipo de looks inspirados o directamente copiados de la muñeca.

Los mejores looks de Margot Robbie

Uno de los looks de Robbie que mas ha dado que hablar fue el que lucía en el estreno de la película en Seúl. La actriz decidió convertirse en la muñeca Barbie para el evento con uno de los looks más icónicos de la muñeca, Barbie Day to Night. Margot llegó con un traje rosa de Versace compuesto por una americana y una falda de tubo. Su estilista uso como complementos para este look un mini bolso rosa de Versace, tacones bicolor de Manolo Blahnik y un sombrero blanco. El complemento estrella fue, sin embargo, un teléfono ochentero de Judith Leiber recubierto de cristales Svarowski.

Más tarde la actriz cambió su look por un vestido rosa hecho a medida por Versace, que estaba inspirado en el look original de la Barbie en la que basaron los conjuntos. No solo cambió su atuendo, sino que también cambió los complementos que lo acompañaban. Sus zapatos, otro par de Manolo Blahnik, pasaron a ser completamente rosas. Cambió su bolso de Versace con detalles blancos y plateados por uno rosa también. Por último, Robbie llevaba un anillo de Taffin inspirado en los famosos anillos de caramelo.

Y es que el estilismo de Versace para Robbie durante la promoción de la película ha sido impecable. Nos ha dado looks tan icónicos como el vestido de chica disco que llevó para la fiesta de celebración de Barbie en el Museo de Arte Contemporánea de Sídney. El look estaba inspirado en uno de los clubs neoyorkinos más icónicos de los 70, El vestido era un minivestido metálico de malla rosa chicle. Lo mejor fueron los tacones de punta abierta de plástico que emulaban perfectamente el arco de los pies de Barbie.

Otros looks merecedores de mención son por ejemplo el minivestido de Herve Ledger que la actriz lucía junto con unos Manolo Blahnik de punta abierta en una publicación que compartía su estilista, Andrew Mukamal, el pasado 29 de junio. Y es que ese minivestido era prácticamente idéntico al look original de Barbie de 1959. La actriz ya llevó el look de la muñeca en el primer teaser de la película. También el vestido que Valentino confeccionó para la actriz para la rueda de prensa de la película en Los Ángeles. El vestido era rosa Barbie con un cuello halter y lunares blancos. Estaba inspirado en la Barbie Rosa y Fabulosa de 2015.

El estampado vichy, la última tendencia para el verano

No obstante, el look definitivo tanto de la película de Barbie como de Margot Robbie en las ruedas de prensa ha sido el estampado vichy rosa. El estampado apareció primero en el trailer de la película, donde Barbie lucía un vestido rosa pastel con el estampado acompañado de un collar de flores. Este es el look con el que Barbie volaba desde el tejado de su casa a su coche. Otro conjunto de la película con este estampado es el que Barbie lleva en la playa. Es un vestido más corto con un corte en forma de corazón en la espalda acompañado de un sombrero estampado también.

Estos looks de la película se han visto acompañados del uso en más de una ocasión del estampado por Margot Robbie. Un buen ejemplo es la aparición de la actriz en la CinemaCon en Las Vegas. Robbie llevaba un dos piezas con estampado vichy que parecía sacado de una caja de Barbie, pero en realidad era de Prada.

Por lo que hemos visto, el estampado vichy rosa se ha convertido en la tendencia del verano. Un buen ejemplo es la nueva camisa de Zara de este estilo, que Alba Díaz no dudo en comprar y lucir hace poco. De todos modos, no importa si es el estampado o el color rosa, está claro que Barbie ha conquistado el verano y que todos los armarios se van a llenar del color rosa en los próximos meses.