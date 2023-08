¿Vuelta al trabajo? Los mejores looks para regresar a la oficina con estilo

Sentimos pronunciar la palabra 'trabajo', pero resulta inevitable. Seguro que también estás pensando en que ya queda menos para recuperar la rutina, tomar el pulso al nuevo curso y volver a la oficina. Adiós a los looks de estilo relajado que tanto nos gustan y bienvenidos los estilismos más serios para retomar esos compromisos que desearíamos relegar a un segundo plano. Dale un aire nuevo a tu vestidor con algunas ideas que te proponemos a continuación.

Tómate unos minutos para analizar tu armario. El inicio de la nueva temporada también puede ser la ocasión idónea para desechar esas prendas que llevas años sin ponerte. Haz hueco para incorporar las piezas que realmente necesitas. Hacer una lista siempre es una buena idea, así evitamos las tan temidas compras impulsivas y centramos el foco en lo que realmente precisamos. Incorporar básicos para la oficina te salvará de algunos apuros, son prendas que resisten mejor el paso del tiempo y son más fáciles de combinar. Con todo esto en mente, nosotras ya hemos creado nuestra selección para regresar al trabajo con mucho estilo y, ¿por qué no?, con la fuerza necesaria.

Renueva tu estilo de cara al nuevo curso

Una chaqueta blazer es una prenda infalible que te salvará el entretiempo. No solo podrás utilizarla cuando los días no sean tan calurosos, también es ideal para la oficina. Su punto fuerte es que nos permite crear un sinfín de combinaciones. Una de nuestras favoritas es de corte clásico en camel, la que verás a continuación es de El Ganso. Adáptala a tu estilo, podrás llevarla tanto con pantalón sastre como con denim, incluso con una simple camiseta blanca básica crearás un look de diez.

Otra apuesta segura es una camisa de raya diplomática. Nuevamente una prenda sencilla que nos confirma que menos siempre es más. La que incluimos en nuestra selección es de H&M con cuello clásico y canesú en la espalda. Un modelo oversize con hombros caídos, tendencia total, que podrás llevar tanto cerrada como abierta. Si optas por esta última opción aportarás mucho rollo a tus looks. Los chalecos sastre siguen seduciendo a influencers de todo el mundo ya que se erigen como una las prendas más versátiles de la temporada. ¡No lo dudes y hazte con uno!

Desliza y encontrarás algunas ideas para regresar a la oficina derrochando estilo.

1 de 6 Falda de Mango 49 euros Falda midi de diseño evasé con cierre lateral de cremallera y pinzas. 2 de 6 Vestido Sfera 39,99 euros Vestido midi efecto piel con cuello caja y manga sisa. 3 de 6 Camisa H&M 25,99 euros Camisa de rayas confeccionada en satén con canesú en la espalda. Modelo de corte holgado con hombros caídos. 4 de 6 Americana El Ganso 189,90 euros Blazer en tono camel de estilo entallada. La prenda está confeccionada en mezcla de viscosa con elastano. 5 de 6 Chaleco C&A 29,99 euros Chaleco con raya diplomática en color gris con bolsillos laterales y forro. 6 de 6 Vestido Uniqlo 59,90 euros Vestido midi confeccionado en tela vaquera con cuello redondo y botonadura central.