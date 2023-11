Con su innata elegancia y estilo impecable, Virginia Troconis ha vuelto a cautivarnos con un total black look que destaca como el estilismo sofisticado que todos los inviernos impera. Su conjunto no solo refleja su buen gusto, sino que también encapsula la esencia de la moda otoñal. El negro se consolida todos los años como el color clave de la temporada, pero ¿cómo podemos hacer que nuestra silueta se vea más esbelta? Analizamos el look de la influencer y te damos las claves de su elegante elección de moda para dar un paseo por Madrid.

La blusa negra salpicada con lunares blancos y de escote en pico es la pieza clave del último atuendo de la esposa de 'El Cordobés'. Este estampado atemporal agrega un toque original a un estilismo marcado por el negro. Los lunares, también llamados 'polka dot', a pesar de su naturaleza clásica, se reinventan una y otra vez, y en manos de la modelo, adquieren una modernidad única.

Virginia Troconis juega con las capas y el negro en su último outfit

Este año más que nunca, combinar distintas capas en un solo outfit está de moda. La chaqueta negra y el abrigo crean distintos volúmenes en el frente del look, pues la chaqueta cae sobre la blusa creando pliegues por la ausencia de cierre o cremallera; y el abrigo, de solapas cortas y posado en sus hombros como una capa, da empaque y cohesión al estilismo cerrando, poco a poco, su escote. Ambos elementos demuestran cómo las capas bien elegidas, incluso combinando tejidos y texturas, pueden transformar un look simple en una declaración de moda.

Crea verticalidad con unos pantalones como los de Virginia Troconis

Los pantalones wide leg, en este caso, con su corte acampanado y pinzas, aportan una dosis de contemporaneidad al conjunto. El tiro alto, ideal para lucir un vientre más plano, hace que estos pantalones no solo sigan la tendencia actual, sino que también nos ofrezcan una silueta más esbelta. La elección de esta prenda demuestra la maestría de Troconis para combinar lo clásico con lo moderno, creando un equilibrio perfecto.

En cuanto a los accesorios, la instagramer optó por unas gafas de sol de montura XXL con forma cuadrada. Con cristales ahumados y detalles en carey, estas gafas, que son pura tendencia, ponían la guinda a un look que se acercaba más a lo clásico. El bolso bandolera negro, de piel, con solapa y tira cruzada, añade un elemento práctico que encajaba a las mil maravillas con el resto del look.

El calzado siguió la misma línea. Unos botines negros puntiagudos cerraron el look con gracia y modernidad. Este calzado no solo es cómodo y funcional, sino que sigue a pies juntillas las tendencias en botas y botines de la temporada. Los botines puntiagudos y las puntas cuadradas permanecerán en alza hasta bien entrado el invierno.

En el mundo de la moda, el negro es un lienzo versátil y atemporal que siempre se reinventa. Virginia Troconis ha vuelto a demostrar que el negro se convierte en el aliado perfecto para los meses de otoño, añadiendo una dosis de sofisticación a cualquier conjunto.