Virginia Troconis impacta con el look de fiesta más cañero

Virginia Troconis ha acudido a un desfile con un look que nos parece ideal para salir a cenar o de fiesta. Te lo enseñamos.

El desfile de presentación de la nueva colección de novias de Claro Couture congregó anoche en Sevilla a un gran número de asistentes, entre los que se encontraban numerosas celebrities, una de ellas Virginia Troconis. La modelo no se quiso perder el evento y acudió con un 'total look black' que nos ha encantado porque es súper cañero y une varias tendencias que nos encantan: piel, plumas... Lo vemos perfecto tanto para ir a una cena especial con amigas como para cualquier fiesta o evento más especial porque es súper estiloso y arreglado, pero sin estridencias. Te damos todos los detalles aquí.

Claro Couture es una de las firmas favoritas de las influencers. Además de hacer prendas a medida, tiene unos diseños súper especiales, perfectos para cualquier evento que se precie. Virginia Troconis es una de las enamoradas de esta marca y ha acudido a un desfile con un estilismo súper rompedor que nos ha encantado.

El look más cañero de Virginia Troconis

La mujer de El Cordobés nos ha sorprendido mucho con su último outfit porque nos tiene acostumbrados a un estilo menos cañero. Suele vestir con blusitas boho, trajes, vestidos lady... pero en esta ocasión nos ha querido dar una lección de estilo con un lookazo que nos parece lo más. Compuesto por un mini vestido con plumas, una blazer de cuero, taconazos y pendientes joya, la modelo estaba deslumbrante.

El cuero es uno de los tejidos estrella de esta temporada y no paramos de verlo en multitud de prendas: hay pantalones, faldas, vestidos... Virginia ha escogido para su evento una chaqueta oversize que, de hecho, es de hombre. Se trata de una chaqueta de Sandro París que cuesta nada más y nada menos que 795 euros, y que, además, está súper agotada. En el vestido ha hecho un homenaje al anfitrión optando por un modelo de Claro Couture, pero no lo hemos encontrado disponible en la web de la firma. El look lo completó con unos zapatos negros con taconazo y hebilla plateada y unos pendientes largos de brillo ideales.

También te interesará

Si te ha gustado tanto como a nosotras este lookazo, tranquila, porque te hemos preparado una selección de prendas súper parecidas en nuestra galería con las que podrás copiarlo (y a un precio mucho más económico). Sigue bajando, échales un vistazo y hazte con ellas...