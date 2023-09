Virginia Troconis se va de fiesta preboda y nos deja a cuadros con su conjunto

Las casas de moda han hablado muy claro: el rojo y el morado competirán esta temporada por convertirse en el color de la temporada. Aún estamos dejándonos sorprender por lo que el mes de septiembre nos trae, la semana de la moda madrileña, las nuevas colecciones, las propuestas más arriesgadas... Sin embargo ya hay algunas tendencias que despuntan y que prometen mantenerse en los primeros meses del 2023. Virginia Troconis ha tenido que asistir a la fiesta de preboda de unos buenos amigos, no lo ha dudado ni un momento y se ha enfundado en un precioso conjunto asimétrico que nos ha enamorado por completo. ¿Qué firma se escondía detrás del look? Te contamos todos los detalles.

La esposa de El Cordobés no pudo resistirse a elegir un modelito original para asistir a este evento. Sabía bien que en Coosy, firma en la que confía habitualmente, encontraría un conjunto de su agrado y eligió uno que no dejó indiferente a ningún invitado. La influencer se decantó por el conjunto 'Jerusalen' de la marca, formado por un top asimétrico y unos pantalones rectos de cuadros vichy en tonos lilas y rojos.

Virginia Troconis combina su conjunto de cuadros con unas sandalias de Inés Domecq

La parte superior la formaba un top con frente drapeado que dejaba un volante lateral con frunces y que caía en su cadera aportando movimiento y volumen a su look. Este tipo de top es perfecto para aquellas que quieran fardar de brazos tonificados y hacer que su cuello se vea más largo. Los pantalones, confeccionados en el mismo tejido tenían tiro alto, pinzas y dobladillo en el bajo. Este conjunto encajaba a la perfección con la silueta de Virginia. Es la mezcla perfecta de elegancia e innovación. Este conjunto está disponible en la página web de la firma. El top tiene un precio de 100 euros y el pantalón 80 euros ¡Son perfectos para un día especial!

La instagramer completó su estilismo con unos zapatos de Inés Domecq Shoes by Cuplé, la firma de calzado de la dueña de The IQ Collection. Unas sandalias con plataforma plateadas y con tira de sujeción al tobillo que le daba un punto de luz a este outfit tan colorido. No obstante, Coosy, con mucho tino, sugería unas sandalias en color vino, uno de los colores que predominarán en las colecciones de otoño. Además, puso la guinda de su outfit con un bolso de mano en color beige de estilo baggy. ¡Cópiale este 'lookazo'!