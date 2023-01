Virginia Troconis ha asistido a la pasarela de moda flamenca en Sevilla con un look que nos avisaba de la próxima tendencia de 2023.

La Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) ha celebrado ya su 28 edición y ha congregado a una larga lista de rostros conocidos como Lourdes Montes, Olivia Palermo, Eugenia Martínez de Irujo o Raquel Sánchez Silva. Este desfile nos deja siempre un despliegue de últimas tendencias de moda, no solo entre las modelos, sino también las invitadas al evento. Tampoco pudo faltar a este encuentro Virginia Troconis que se ha dejado ver con un lookazo que incorporaba una de las tendencias que más veremos en 2023. Te contamos todos sobre su estilismo a continuación y te descubrimos todas sus prendas.

La mujer de El Cordobés no se corta cuando tiene un evento en su agenda, sobre todo de moda, saca sus mejores galas y siempre trae alguna innovación en sus outfits. En esta ocasión, la influencer apostó por prendas de última tendencia. En primer lugar, la empresaria se decantó por una blusa satinada en color blanco, con mucho brillo, grandes solapas en el cuello y botonadura frontal. Pero lo que realmente llamó la atención de su look fueron los pantalones con sobrefalda de tablas de fiesta. Tanto la falda tableada asimétrica, en distintas alturas o combinada con pantalón es tendencia en los últimos tiempos. La hemos llegado a ver de corte midi con abertura en el centro sobre sobe unos pantalones wide leg, pero Virginia prefirió este diseño que aunaba falda mini tableada con pantalones de corte recto, confeccionados en lúrex dorado, muy festivo.

Combina distintos materiales para conseguir un look tan cañero como el de Virginia Troconis

Para sus pies, la modelo prefirió unas sandalias de terciopelo de Inés Domecq en un beige oscuro y tornasolado; con este ya son 3 los tejidos distintos que Virginia incorporó en su look: terciopelo, satén y lúrex. Pero para terminar su estilismo, posó sobre sus hombros un abrigo clásico en color blanco roto, con botonadura frontal, solapas y de corte medio. Los colores combinaban a la perfección, pero ser todos de una gama de colores tan parecida, la instagramer quiso ponerle un punto llamativo: un accesorio que nos ha enamorado. Virginia destacó su conjunto con un bolso de mano circular en color salmón con asas blancas súper chic. Desliza para ver el look completo de Virgina Troconis en la galería y no te pierdas un detalle.