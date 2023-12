Virginia Troconis estrena el look más sencillo para estrechar visualmente la cintura

Virginia Troconis está a punto de cumplir 44 años el día 25 de diciembre, por lo que, como coincide con un día festivo, no ha dudado en adelantar la celebración junto a sus amigas. Para esta ocasión tan especial, la influencer ha demostrado que la sencillez de un vestido es la clave para lucir un look equilibrado. Los excesos, como todo en la vida, pasan factura, por lo que ha estrenado un vestido que, aunque parece un básico de fondo de armario, jugaba a su favor por su corte. Analizamos su look a continuación y te damos las claves para imitarlo con el mismo buen gusto para hacer que tu cintura se vea más estrecha.

Desde hace unos años los vestidos mini habían perdido fuerza. Habían caído en el olvido y habían cedido el puesto de 'el más buscado' al vestido midi o largo. No obstante, con la llegada de la moda street style y los cortes con cierto aire a la época de los 90, los vestidos cortos han salido del banquillo para volver a instalarse en las colecciones de moda. El que hoy estrenaba la esposa de 'El Cordobés' podía parecer un diseño simple, pero estaba muy lejos de serlo.

Las claves del vestido mini de Virginia Troconis

El diseño que hoy estrenaba la cumpleañera lucía unas enormes hombreras con frunces que daban paso a una manga abullonada XXL. Este tipo de corte es uno de los favoritos de Virginia, siempre que puede, incorpora la maxihombrera; sabe bien que este motivo ensancha la espalda, eleva el busto y hace que la cintura se vea más estrecha, todavía más si la parte superior no es ajustada. En este caso, el cuello a la caja y la falda mini de tiro alto creaban ese efecto 'baggy' en la parte delantera, ideal para días en los que no nos sentimos cómodas con nuestra silueta, pues esa especie de bolsa disimula cualquier pliegue, curva o michelín que asome.

Ante color café: la versatilidad hecha bota

Las botas de ante, con su encanto atemporal, añaden un toque de elegancia y sofisticación a cualquier atuendo, y las de caña alta emergen como una elección moderna y atrevida, especialmente esta temporada. El ante proporciona textura y comodidad a cualquier look de invierno. Las botas que estrenó Virginia Troconis encajaban a la perfección con su vestido mini, pero no son difíciles de incorporar a unos pantalones vaqueros de corte recto o, incluso, a unos leggins ajustados para un look más informal.

La caña alta no solo abraza la pierna con gracia, sino que también se erige como una declaración de moda que las más fashionistas están buscando. Este ante en color café encaja a la perfección con una variedad de paletas de colores. Se mezclan armoniosamente con tonos tierra, negros, e incluso tonalidades más vibrantes, con las que podremos jugar a placer con prendas de todo tipo de nuestro vestidor. ¡Cálzate con unas botas de ante para aventuras urbanas o rurales!

Sin embargo, vale la pena considerar que el ante requiere cuidados especiales para mantener su esplendor, ya que es susceptible a manchas y daños por agua. Así, con un mantenimiento adecuado, las botas de ante de caña alta se convierten en el calzado número uno de las listas de deseos navideñas. Son una elección inigualable para quienes buscan fusionar estilo, comodidad y un toque de lujo en cada paso.