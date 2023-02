Virginia Troconis se ha dejado ver con la blusa más elegante y bonita, ideal para un look de invitada, y la ha combinado con los zapatos que están arrasando.

Si acabas de recibir una invitación para un evento importante y no sabes qué ponerte, tenemos buenas noticias para ti porque te traemos la prenda que triunfará entre las invitadas esta temporada. Además, olvídate del vestido porque podrás combinarla con pantalones para ir elegante, pero cómoda. Virginia Troconis ha tenido un cumpleaños este fin de semana y, como siempre, ha sacado de su armario un modelito que queremos copiar. Te contamos todos los detalles de su look a continuación.

La instagramer siempre tiene a punto una prenda de última tendencia para estrenar en los días especiales. En esta ocasión, ha vuelto a apostar por una de sus firmas favoritas: Coosy. Virginia ha querido dejar a un lado los vestidos y ha preferido incorporar una blusa con el escote más buscado esta temporada, el escote Bardot. Su blusa, modelo Bombón Blanco, está confeccionada en gasa translúcida con grandes mangas abullonadas por las que podemos ver los brazos a través de la tela. El centro de la prenda estaba hecho en el mismo tejido y le daba mucho volumen a la parte del pecho.

Este escote de hombro a hombro es ideal para lucir gargantillas y collares cortos. No lo dudes dos veces si tienes unos hombros tonificados, pues es el corte perfecto para fardar de brazos. Esta preciosa prenda está disponible en la web de la marca a un precio de 140 euros. Pero no te preocupes, este corte marcará los tops de esta temporada y será muy fácil de encontrar uno similar en una firma low cost.

Los stiletto de animal print de Virginia Troconis que podrás integrar hasta en looks de invitada

Para completar el outfit, Virginia se enfundó en unos pantalones de corte tailoring negros, pierna recta y tiro alto. Una elección acertada con la que nunca falla un top de estas características. Aunque una de las mejores elecciones de su estilismo fue el estampado de sus zapatos. La mujer de El Cordobés se subió a unos salones de tacón medio, destalonados y con tira en el talón, con un estampado de leopardo que está inundándolo todo esta temporada. Vuelve el leopard print por todo lo alto: abrigos, pantalones y vestidos, aunque sabemos que si te gusta ser discreta y clásica como Virginia, optarás por introducirlo en accesorios como el bolso o en unos zapatos de punta de lo más trendy. ¿Crees que los conceptos "leopardo" e "invitada" no pueden ir de la mano? Pues estás muy equivocada, ya avisamos de que este tejido tan de moda no dejará títere con cabeza durante esta temporada.

Aunque Virginia decidió no llevar apenas accesorios en su look, –y llevar las clavículas al descubierto– apostó por unos pendientes en forma de estrella dorada de la firma Camila Canabal de los de que decía estar completamente " in love".

También te interesará Las mujeres con más estilo, de 40 en adelante, querrán la blusa de cuello subido de Virginia Troconis

La mujer del diestro no se lo pensó demasiado a la hora de crear su look beauty y apostó por el maquillaje más natural. Podemos intuir una buena crema hidratante o sérum previa al maquillaje, un poco de iluminador bajo el arco de la ceja, en el pómulo y en la nariz para hacerla un poco más estrecha.

Además, utilizó un rubor muy difuminado y un concealer en el mismo tono de su piel para cubrir las ojeras. Pero lo que más nos gustó fue el efecto wet en sus pestañas.