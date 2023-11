Virginia Troconis, bien conocida por su impecable estilo, nos ha vuelto a sorprender en su última aparición con un look bicolor que encarna la elegancia y las tendencias más punteras de la temporada. La esposa de 'El Cordobés' ha optado por un conjunto de la firma Strena, revelando que el total black no es la única opción chic para la estación fría. ¿Lo mejor? Las prendas que incluyó en su look favorecen muchísimo a la silueta. ¡Te desvelamos por qué y te contamos todos los detalles!

El estilismo de Virginia se compone de un top negro lencero, donde el encaje en la zona del escote agrega un toque sensual y refinado; eso sí, el top quedaba enterrado bajo la fantástica blazer que puso sobre él. La pieza central de este look espectacular es la blazer Murano de Strena, una prenda que no solo sigue la tendencia de hombreras XXL, sino que las maximiza para crear un efecto visual impactante. Con solapas XXL cruzadas y dos bandas blancas geométricas, esta americana no solo ofrece elegancia sino que también juega inteligentemente con las formas para esculpir la figura de Troconis.

El conjunto bicolor de Virginia Troconis que más estiliza la figura

En lugar de los pantalones tailoring negros del conjunto original, Virginia optó por una falda negra con godets blancos. Los godets, esas piezas de tela adheridas a la estructura básica de la falda, añaden volumen y movimiento a la falda creando pequeños volantes. La falda Elora de Strena, disponible por 89,99 euros en la web de la firma, destaca por la originalidad del contraste entre el negro y blanco también presente en la americana. La instagramer decidió también retirar el cinturón que venía con el conjunto para crear verticalidad en su outfit y no dividir el conjunto en dos partes.

El juego de volúmenes entre la blazer y la falda crea una armonía visual, engañando al ojo y afinando la cintura de Virginia de manera delicada. Pero el estilismo no se detiene ahí: las botas de caña alta con tacón mediano que ha elegido Virginia como calzado son súper tendencia. Este calzado, versátil y elegante, se integra perfectamente con el conjunto.

La modelo venezolana ha admitido que este conjunto lo ha usado por separado en otras muchas ocasiones. De tal manera que puedes usar la falda con un estilo más informal: con jerseys de estilo comfy, chalecos escotados, crop tops o blusas. La blazer también podrás combinarla con unos jeans ajustados, unos pantalones mini flare o sobre un mono festivo. ¡Estas piezas bicolor son todoterreno!

Alternativas al calzado para un estilismo más formal

Para quienes deseen recrear este lookazo, las opciones de calzado son variadas. Desde stilettos negros de punta afilada para un toque más clásico, hasta kitten heels para un look más coqueto, o incluso mules para una alternativa más relajada. La versatilidad de este conjunto permite experimentar con diferentes opciones de calzado según la ocasión y el estilo personal.

Virginia Troconis nos muestra cómo incorporar tendencias destacadas de la temporada, como las hombreras XXL y los godets, en un estilismo equilibrado y súper favorecedor. Su elección de Strena es un claro ejemplo de que la moda puede ser accesible sin sacrificar la calidad ni el estilo. Este look bicolor invita a salir de la zona de confort monocromática . ¡Un auténtico lookazo invernal que combina audacia y elegancia con maestría!