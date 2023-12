En este largo puente de diciembre, mientras muchas optaron por destinos soleados y otras tantas se sumergieron en la magia de los mercadillos navideños europeos, la reconocida influencer Virginia Troconis eligió un destino especial: Marruecos. Durante su escapada en familia con El Cordobés y su hija Alba Díaz, Virginia sorprendió al lucir un jersey de lana no apto para todos los bolsillos, pero con un diseño de lo más clásico. Analizamos su look a continuación y desglosamos otras tendencias que la modelo incluyó en su outfit de paseo.

La elección de Virginia, en esta ocasión, fue un jersey de la última colección de Antik Batik, una firma reconocida por sus diseños bohemios y refinados que no es la primera vez que usa. El jersey, confeccionado con lana de los Andes, se erige como una pieza de lujo que fusiona calidez y elegancia. Su tonalidad marrón, salpicada de cenefas de colores vibrantes, aporta una combinación equilibrada de tonos cálidos y fríos. Con cuello redondo, mangas ligeramente abullonadas y un bajo redondeado, este tipo de jerseys se convierte en la pieza clave de muchos armarios en estas fechas. Eso sí, este modelo tenía un precio de 455 euros, lógicamente, ahora disponible en la página web de la firma.

El jersey de Virginia Troconis más fácil de encontrar en firmas low cost

Este tipo de jerseys de lana con cenefas de colores se presentan como una opción versátil y atractiva para la temporada invernal. Su capacidad para abrigar y su adaptabilidad a diferentes estilos convierten a estas prendas en un básico imprescindible. Combinarlos con unos jeans clásicos de corte recto, como hizo Virginia, resalta la simplicidad y la comodidad, perfectas para un día de turismo en un destino tan encantador como Marruecos. Encontrar un jersey con un diseño similar no nos será difícil, pues las firmas de moda low cost copan los escaparates y las estanterías de este tipo de diseños en Navidades. La pregunta es: ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por un jersey de lana?

Las zapatillas de trekking ideales para llevar en la maleta

Sin embargo, el elemento estrella de este look no fue solo el jersey en sí, sino la elección de calzado que incorporó Virginia Troconis. La tendencia "gorpcore" en zapatillas de trekking ha conquistado el mundo de la moda, y la influencer se sumó a ella al optar por este estilo de zapatillas de montaña junto con unos calcetines altos de color gris. Esta combinación, respaldada por celebridades internacionales como Bella Hadid, Emily Ratajkwoski o Hailey Bieber, destaca por su estilo desenfadado. La comodidad ya no sacrifica el toque chic. Lo que antes se consideraba una zapatilla monda y lironda, ahora tiene su espacio reservado en estilismos de moda.

Para aquellas que buscan emular este estilo, marcas especializadas en calzado como Asics, Salomon o New Balance ya ofrecen opciones que se adaptan a la perfección a este estilo 'trekking'. Desde suelas robustas hasta detalles técnicos, estas zapatillas garantizan un look tanto urbano como funcional. Virginia Troconis ha demostrado que el lujo no siempre necesita ostentación, abrazando la tendencia de "lujo silencioso" que prescinde de la logomanía excesiva.