Hay que reconocer que el lino es complicado. Y es que se debe tener especial cuidado al lavarlo y secarlo para evitar que se deforme, se encoja o se marque. Por no hablar de su increíble capacidad de arrugarse, ya que muchas veces parece que su planchado nos dura un abrir y cerrar de ojos. Pero, pese a todo esto, no podemos evitar que este tejido cómodo, fresco y de estética minimalista nos vuelva completamente locas y a todas las edades, incluso pasados los 50. ¿El motivo principal? Su versatilidad, dado que funciona sobre el traje de baño para un día en la playa, pero también en versión vestido para looks infalibles de oficina.

Y espera, porque este verano los conjuntos de dos piezas también se rinden a este tejido ligero y aislante del calor. Lo cierto es que cuando aprietan las temperaturas buscamos desesperadamente opciones refrescantes que nos proporcionen alivio pero sin restarnos una pizca de estilo. Y no solo hablamos de los vestidos más fresquitos, también los conjuntos de camisa y bermuda de lino son la alternativa ideal tengas la edad que tengas. Esto ya lo sabíamos, pero ahora Virginia Troconis nos lo ha vuelto a demostrar.

El nuevo conjunto de Virginia Troconis te convertirá en la más chic esta época estival

Si existiesen rangos entre los tejidos, estamos totalmente seguras de que el lino sería el rey del verano. Además, da igual los años que sucedan, nunca pasará de moda. De hecho, este tejido se reformula cada temporada para adaptarse a las tendencias que llegan. Y para comprobar esta teoría solo hay que echar un vistazo al nuevo estilismo que ha estrenado Virginia Troconis.

La venezolana, para disfrutar de una agradable jornada de playa en compañía de su marido, Manuel Díaz 'El Cordobés', ha elegido un conjunto de lino compuesto por una bermuda de tiro alto y cintura con goma ajustable; y una camisa de corte oversize con bolsillos frontales. Una apuesta perfecta para presumir de silueta, combatir el bochorno y ser la más chic.

El conjunto pertenece a la firma Coosy, y es perfecto tanto para crear un total look como para lucir las prendas por separado en múltiples escenarios del día a día. ¿Su precio? 65 euros la camisa y 50 euros la bermuda.

Virginia Troconis, además, lo ha combinado de forma magistral: con un sombrero y unas bambas de la firma Golden Goose, las zapatillas preferidas de las chicas más cool.

¿Otro plus de este dos piezas? ¡Su favorecedor color lima! Y es que junto al rosa chicle y el naranja vitaminado, este tono ácido se ha convertido en el más buscado de estos meses, ya que potencia el bronceado, rejuvenece y añade un toque cool sin esfuerzo. ¡Fíchalo en su web!