Virginia Troconis acierta con un elegante conjunto de tweed, pero derrapa con su calzado

El tweed tiene sus raíces en las tierras de Escocia e Irlanda, y se ha convertido en un tejido con mucha historia en el mundo de la moda. Este tejido resistente y cálido, originalmente destinado a la indumentaria de caza y las condiciones climáticas desafiantes, ha dejado atrás su utilidad original para convertirse en un símbolo de elegancia y sofisticación. Cada otoño, el tweed hace su regreso triunfal, conquistando pasarelas y escaparates con su versatilidad inigualable. Hoy, Virginia Troconis nos ha sorprendido con un perfecto conjunto de tweed negro de lo más elegante, pero no ha tenido el mismo tino a la hora de elegir su calzado. Te contamos todos los detalles de su look a continuación.

Coco Chanel desempeñó un papel fundamental en la consolidación del tweed como un tejido de alta moda. A principios del siglo XX, Chanel revolucionó la industria de la moda al introducir diseños elegantes pero cómodos, una respuesta reivindicativa a las restricciones de la moda anquilosada de la época. Chanel, siempre visionaria, reconoció el potencial del tweed debido a su durabilidad y su textura única. A fines de la década de 1920, Chanel incorporó el tweed en sus colecciones, lo transformó en trajes de dos piezas, chaquetas entalladas y vestidos que destacaban la figura femenina sin comprometer el confort y la elegancia de las prendas.

El elegante conjunto de Guess que Virginia Troconis ha estrenado este sábado

Lo que hace que el tweed sea tan apreciado es su capacidad para adaptarse a una amplia gama de estilos y ocasiones. Ahora, lo encontramos en una variedad de prendas, desde chaquetas y abrigos hasta vestidos y pantalones. Este tejido atemporal sigue cautivando a diseñadores y amantes de la moda, demostrando que su legado perdurará en el mundo de la moda mucho tiempo más. No obstante, el tweed se ha democratizado y, ahora, no es difícil encontrarlo en firmas de moda low cost.

La esposa de 'El Cordobés' ha empezado el sábado en su finca en Sevilla, llamada 'Cerro Negro'. Para este otoñal día de sol y nubes la influencer se ha enfundado en un conjunto de tweed de la firma Guess. La parte superior estaba formada por una chaqueta de cuello a la caja, botonadura frontal metálica y remates negros en mangas, bolsillos y bajo, un acierto absoluto. La parte inferior la completaban unos pantalones a juego, también de tweed negro de estilo short de tiro alto.

Este conjunto todoterreno es una buenísima opción tanto para una cena o una comida formal, como para ir de paseo o asistir al trabajo un poco más coqueta de lo habitual. Las dos prendas se encuentran ahora mismo disponibles en la página web oficial de la firma; la chaqueta tiene un precio de 170 euros y los pantalones de 90 euros. ¡Corre a por ellos porque prometen desaparecer de todos los escaparates!

Virginia Troconis patina con sus botines de tacón

Sin embargo, pese a que el look apuntaba muy alto y parecía ser un completo acierto, los zapatos le jugaron una mala pasada 'estilística'. La instagramer apostó por unos botines con una pequeña abertura en el empeine y en la parte delantera, con un altísimo tacón fino y una maxihebilla con tira de sujeción en el frente. Además, en ambos laterales estos botines mostraban aberturas cut out que dejaban ver su pie. En general, el diseño no encaja demasiado bien con el elegante conjunto de tweed, ni con el contexto, una finca rural. Si mantenemos este look para pasear por el campo, unas botas negras over the knee o de caña alta y sin tacón hubieran acompañado a la perfección su estilismo. Adecuar nuestro calzado a las circunstancias es algo muy importante para acertar con nuestro look. La moda no puede llevarnos a nosotras, sino que tenemos que sentirnos cómodas con nuestras apuestas de moda.

En cambio, si nos llevamos este look a la ciudad o a un evento más formal, unas Mary Jane de charol, con tacón bajo y punta roma no pueden encajar mejor con este conjunto de tweed. Las Mary Jane están arrasando esta temporada, tanto en su versión con tacón, como en su formato bailarina y nos pueden dar mucho juego, pues los diseños son infinitos: colores vibrantes, tachuelas de estilo Valentino, tejidos bimateria o puntas afiladas. ¡No hay límites para este calzado tan elegante y cómodo! Además este diseño ya ha llegado a las firmas de moda low cost, son súper fáciles de encontrar.